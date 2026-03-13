Bicicletas convertidas en pantallas publicitarias: “Publi Flypa” gana el Concurso de Ideas Emprendedoras de Benidorm

El proyecto “Publi Flypa”, presentado por Pepe Sosa, se ha alzado con el primer premio del XIX Concurso de Ideas Emprendedoras de Benidorm, un certamen impulsado para fomentar el emprendimiento y apoyar nuevas iniciativas empresariales. La propuesta plantea convertir las bicicletas en soportes de publicidad audiovisual, combinando promoción comercial con movilidad blanda y sostenible.

En esta edición se han presentado 19 proyectos, de los cuales siete han sido seleccionados como finalistas. Tras una primera valoración del jurado, los participantes han defendido sus propuestas en una ronda de presentaciones en la que han podido explicar el funcionamiento de sus ideas y responder a las preguntas de los evaluadores.

Nuevos soportes

El jurado ha otorgado la mayor puntuación a “Publi Flypa”, reconociendo su carácter innovador dentro del ámbito de la publicidad y los nuevos soportes de comunicación. El proyecto ha recibido 2.500 euros, correspondientes al primer premio del certamen.

Además, la propuesta “Lex Neutral”, de José Mira, ha obtenido el segundo premio y también el Premio Especial “Batiste Fuster”del Rotary Club, que reconoce el proyecto que mejor integra aspectos como la accesibilidad, la sostenibilidad, la innovación y la creatividad.

Por su parte, “Sabores con historia”, de Anna Krasimirova, y “Safe Wheel”, de Manuel Salamanca, han recibido los accésits a proyecto con mayor promoción turística y a iniciativa con mayor responsabilidad social, respectivamente.

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El Concurso de Ideas Emprendedoras de Benidorm busca cada año impulsar el talento y apoyar el desarrollo de proyectos innovadores, ofreciendo visibilidad y respaldo a iniciativas que puedan convertirse en futuras empresas.