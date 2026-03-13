La OMIC de Altea atendió 250 consultas y tramitó 92 reclamaciones en 2025

El área municipal de Comercio del Ayuntamiento de Altea, dirigida por el concejal Jose María Borja, ha presentado el balance de actividad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) correspondiente al año 2025. Durante ese periodo, el servicio registró un total de 250 consultas y 92 reclamaciones, consolidándose como un punto clave de asesoramiento y defensa de los derechos de los consumidores en el municipio.

La gestión de este servicio se realiza a través de la Unión de Consumidores de Alicante, entidad encargada de orientar a los ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con el consumo, así como de tramitar reclamaciones frente a empresas y prestadores de servicios.

Según ha explicado este viernes el concejal, “uno de los principales objetivos de la OMIC es informar a los consumidores sobre sus derechos y recordarles que existen canales públicos para defenderlos”. Entre otras funciones, la oficina “orienta a los ciudadanos sobre las características que deben conocer antes de adquirir un producto o contratar un servicio, así como sobre las obligaciones legales que tienen fabricantes y comerciantes en materia de etiquetado, presentación y publicidad”.

Además, la OMIC actúa “como intermediaria en conflictos entre consumidores y empresas. En aquellos casos en los que es posible, también representa a los ciudadanos ante la Junta Arbitral de Consumo de la Provincia de Alicante, un organismo que permite resolver reclamaciones de forma gratuita y sin necesidad de acudir a los tribunales”, ha añadido el edil.

Los servicios públicos, a la cabeza de las reclamaciones

Jose María Borja ha señalado que el balance de 2025 “revela que el sector de los servicios públicos vuelve a concentrar la mayor parte de consultas y reclamaciones”. Al respecto, ha indicado que en total “se registraron 113 consultas y 30 reclamaciones en este ámbito” y ha añadido que dentro de este grupo, “destacan especialmente las relacionadas con la telefonía —tanto móvil como fija— y los servicios de internet, que acumularon 45 consultas y 30 reclamaciones, una diferencia notable respecto al resto de sectores”.

Otros ámbitos que también generan incidencias entre los consumidores “son el transporte y el suministro eléctrico, con 20 consultas y cinco reclamaciones cada uno. Estas cifras reflejan que los servicios básicos continúan siendo uno de los principales focos de conflictos entre usuarios y compañías”.

Por otro lado, el comercio mantiene “una situación relativamente estable, aunque el auge de las compras por internet sigue generando consultas y reclamaciones. Durante el pasado año se contabilizaron 19 consultas y 14 reclamaciones relacionadas con ventas online”, ha explicado Borja.

En el balance de actividad de la OMIC, el sector de los seguros “también mantiene una presencia destacada entre las consultas de los consumidores, con 19 consultas y tres reclamaciones, una tendencia similar a la registrada el año anterior”, afirma el concejal además de referirse a que se ha detectado “un ligero incremento de incidencias en el sector de los electrodomésticos, con seis consultas y siete reclamaciones, muchas de ellas relacionadas con garantías, reparaciones o problemas con el servicio técnico”.

Distribución de las incidencias

José María Borja ha continuado manifestando que del total de 250 consultas recibidas por la OMIC durante 2025, “ciento trece correspondieron a servicios públicos, 40 a bienes de consumo y 97 a otros servicios”. En cuanto a las reclamaciones, “de las 92 registradas, 30 estuvieron relacionadas con servicios públicos, 18 con bienes y 44 con otros servicios”. Al respecto, dentro de este último grupo “se incluyen reclamaciones vinculadas a talleres de reparación, entidades bancarias y financieras, servicios sanitarios, establecimientos de hostelería o empresas de mantenimiento del hogar, además de las ya mencionadas ventas online y seguros”.

Un servicio gratuito para los ciudadanos

El concejal de Comercio ha destacado la importancia de la OMIC “como herramienta de protección para los ciudadanos”, subrayando que se trata de un servicio público “necesario y fundamental” para garantizar la información y la defensa de los derechos de los consumidores.

Borja ha explicado que la oficina “presta atención al público cada viernes, de 10:00 a 14:00 horas, en el área de Comercio situada en la planta baja del Ayuntamiento, excepto durante el mes de agosto”, y ha añadido que para ser atendido “es necesario solicitar cita previa”.

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Por último, ha apostillado que las Oficinas Municipales de Información al Consumidor “forman parte de una red presente en numerosos municipios españoles y cumplen una función esencial en la mediación de conflictos de consumo. En muchos casos, su intervención permite resolver reclamaciones de manera rápida y amistosa, evitando procesos judiciales y facilitando acuerdos entre empresas y consumidores”.