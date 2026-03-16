Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Victoria Hércules CFFallece joven Orihuela CostaFallece Pepe AzorínDeterioro Albufereta AlicanteCorto tabú AlicanteEntrevista hermano Teófilo
instagramlinkedin

Beatles Monumental en el Gran Hotel Bali de Benidorm

El concierto, imprescindible para los entusiastas de la banda de Liverpool y para todos los amantes de la música, conmemora los 60 años de la histórica visita a España de John, Paul, Ringo y George

El Gran Hotel Bali de Benidorm, el lugar ideal para el &quot;Lucy in the sky with diamonds&quot;

El Gran Hotel Bali de Benidorm, el lugar ideal para el "Lucy in the sky with diamonds" / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Benidorm

La Banda de Late Motiv llega a Benidorm con un homenaje único a The Beatles. Un concierto preparado con motivo del 60 aniversario de la histórica visita de John, Paul, Ringo y George a España.

Litus, Pablo Novoa, Coke Santos, Mac Hernández y Érika López, los músicos de Late Motiv, nos presentan hora y media de grandes éxitos de The Beatles, de todas las épocas. Temas eternos interpretados con el talento, la complicidad y el directo potente que caracteriza a esta banda. 

El cartel del concierto de Beatles Monumental

El cartel del concierto de Beatles Monumental / Levante-EMV

Si eres fan de The Beatles, de la buena música en directo o simplemente buscas una noche diferente, este es tu plan. 21 de marzo de 2026 a las 22:00 horas, en el Palacio de Cristal del Gran Hotel Bali, Benidorm

Entradas Concierto: 25€ (incluye consumición) Con cena: 50€. Consigue la tuya en www.awambabuluba.es. Info y reservas comercial@grupobali.com 966 813 612

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Puchades por los terrenos de Serra Gelada con una carencia de cinco años y 60 millones en 2026
  2. Un destino de Alicante se cuela entre los más reservados para Semana Santa
  3. Serra Gelada: dos décadas de un conflicto urbanístico que aprieta las cuentas de Benidorm
  4. Pablo Poveda, escritor: “Mi novela “Crimen en Altea Hills” caricaturiza a los fantoches de esta zona”
  5. Pérez Llorca ofrece ayuda al Ayuntamiento por Serra Gelada y el PSOE pide a Toni Pérez que la reclame para afrontar la sentencia
  6. Los cortes de tráfico y desvíos por las Fallas comienzan en Benidorm en Els Tolls y Rincón de Loix
  7. El alcalde de Benidorm defiende la oferta municipal de pago por Serra Gelada sin subir impuestos ni restar servicios
  8. Saint Patrick sigue creciendo en Benidorm: ayuntamiento y hostelería se implican más en la fiesta de los irlandeses

Detenido el concejal de Altea, Rafael Ramón Mompó, por abofetear y arrastrar por el suelo a su pareja

Detenido el concejal de Altea, Rafael Ramón Mompó, por abofetear y arrastrar por el suelo a su pareja

Beatles Monumental en el Gran Hotel Bali de Benidorm

Benidorm y Veolia invierten más de 13 millones en la renovación de la red de alcantarillado

Fallece el escultor y pintor Pepe Azorín, creador de la emblemática mano de la UA

Fallece el escultor y pintor Pepe Azorín, creador de la emblemática mano de la UA

Serra Gelada: dos décadas de un conflicto urbanístico que aprieta las cuentas de Benidorm

Serra Gelada: dos décadas de un conflicto urbanístico que aprieta las cuentas de Benidorm

En este radio de apenas 600 metros se concentran 3 de los 8 puntos más peligrosos del tráfico de Alicante

En este radio de apenas 600 metros se concentran 3 de los 8 puntos más peligrosos del tráfico de Alicante

El Consell deja sin ejecutar un tercio de las inversiones para la provincia de Alicante en 2025

El Consell deja sin ejecutar un tercio de las inversiones para la provincia de Alicante en 2025

La OMIC de Altea atendió 250 consultas y tramitó 92 reclamaciones en 2025

La OMIC de Altea atendió 250 consultas y tramitó 92 reclamaciones en 2025
Tracking Pixel Contents