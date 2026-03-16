Benidorm despierta de madrugada para honrar a su patrona en el 286 aniversario del Hallazgo

A las 5:30 de la madrugada, cuando aún no había salido el sol, centenares de benidormenses se han reunido a las puertas de la iglesia de Sant Jaume i Santa Anna para revivir uno de los momentos más emotivos del calendario local: el 286 aniversario del Hallazgo de la Mare de Déu del Sofratge.

Al sonido del tabalet y la xirimita, y con la recordada voz de José Bayona marcando el inicio del acto, la patrona ha sido recibida por fieles, autoridades y representantes festeros antes de iniciar la tradicional procesión de l’Alba por el casco antiguo y las playas de Levante, Poniente y Mal Pas.

Portada a hombros por vecinos, festeros y autoridades, la imagen ha recorrido las calles entre rezos, cánticos y muestras de devoción en un año especialmente significativo, al conmemorarse también el centenario de su Coronación como patrona de Benidorm.

La Virgen a hombros

Los primeros portadores de la imagen han sido el alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el párroco Juan Antonio González; y las reinas de las Festes Majors Patronals 2026, Laura Ivaris Marín y Carmen Guillem Campos. Junto a ellos han acompañado la procesión la concejala de Fiestas,Mariló Cebreros, y el presidente de la Comissió de Festes Majors Patronals, Ramón Cano, además de damas, cargos festeros y numerosos vecinos que han ido relevándose para llevar a hombros a la patrona durante todo el recorrido.

Tras el recorrido, la Virgen ha regresado al templo para escuchar, un año más, el tradicional verso recitado por Carmela Soria Martínez, tras lo cual se ha celebrado una misa de Acción de Gracias cantada por el coro de la parroquia.

Por último, la Comissió de Festes Majors Patronals ha ofrecido un desayuno con chocolate caliente y pastas a todos los asistentes al término de la eucaristía, poniendo el broche a una madrugada cargada de emoción y tradición.

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Los actos continúan esta tarde con una misa mayor a las 20:00 horas en honor a la patrona.