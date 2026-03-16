Benidorm renovará la iluminación ornamental del acantilado del Castell con tecnología LED eficiente

El Ayuntamiento de Benidorm impulsará la renovación integral de la iluminación ornamental del acantilado del Castell, en la Punta Canfali, con el objetivo de modernizar el sistema actual, mejorar su eficiencia energética y poner en valor este enclave emblemático del casco antiguo. Para ello se ha sacado a licitación el contrato con un presupuesto base de 148.750,05 euros.

La actuación contempla la mejora de las luminarias existentes en la cara oeste del acantilado y la sustitución de los proyectores de la cara este por nuevos equipos LED RGBW de alta eficiencia. Estos dispositivos incorporarán ópticas específicas, tratamiento para entornos marinos y criterios de mínima invasión para preservar tanto el paisaje como el entorno natural.

Reducir impacto visual

Además, el nuevo sistema integrará un sistema de telegestión que permitirá controlar, regular y supervisar de forma remota la instalación. Según ha explicado el alcalde, Toni Pérez, esta tecnología facilitará “una gestión eficiente, flexible y sostenible del alumbrado”, manteniendo el carácter emblemático del lugar y minimizando el impacto sobre el medio marino y el cielo nocturno.

En la cara este del acantilado se instalarán proyectores con diferentes aperturas de haz en función de la zona a iluminar. Para reducir el impacto visual y ambiental, estos equipos se colocarán en la parte superior del acantilado orientados hacia puntos concretos previamente estudiados, evitando así la proyección directa hacia el mar o el cielo nocturno.

En el caso de la cara oeste, el proyecto prevé aprovechar las luminarias actuales aplicando mejoras técnicas para optimizar el resultado lumínico del muro de piedra. También se controlará la luz residual mediante una ligera inclinación de los proyectores hacia la pared, evitando que la iluminación se proyecte sobre el agua.

La intervención responde al avanzado estado de obsolescencia del sistema actual, con numerosos puntos de luz fuera de servicio, especialmente en la cara este del acantilado. Esta situación afecta a la calidad lumínica del entorno y a su adecuada puesta en valor, por lo que el proyecto busca mejorar la eficiencia energética, reducir la contaminación lumínica y reforzar el atractivo turístico del casco antiguo.

Reducción de gasto eléctrico

Con esta renovación se estima una reducción de más del 80% de la potencia instalada manteniendo los niveles de iluminación. El consumo energético anual pasará de los actuales 10 kW a 1,84, lo que supondrá una disminución significativa del gasto eléctrico y de las emisiones de CO₂, estimadas en cerca de 9.000 kilos menos al año.

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Además, el coste anual de consumo se reducirá de los actuales 8.783 euros a alrededor de 1.535 euros. La intervención permitirá así mejorar la calidad lumínica y la imagen nocturna del acantilado del Castell, reforzando el valor paisajístico y turístico de la Punta Canfali.