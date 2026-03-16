Benidorm en ebullición durante el mes de marzo: Saint Patrick y Fallas ofrecen sus fiestas de primavera

Marzo ya está aquí, y con el mes se concentran celebraciones que atraen, por un lado, a británicos ligados a Saint Patrick y a visitantes de puente que acuden a ver los monumentos de las tres comisiones falleras de la ciudad: Benidorm Centro, Rincón de Loix y Els Tolls. Una tradición que arrancó hace más de 50 años y que ocupa la semana ya primaveral con llegada de turistas de comunidades autónomas cercanas y de visitantes internacionales que aprovechan su estancia en el municipio que llega al 88% de ocupación – 90% el día de Saint Patrick (40% británicos)- y con buenas perspectivas en hostelería ante la marea verde del patrón de Irlanda.

Saint Patrick, convertido en santo por los irlandeses, falleció un 17 de marzo lo que da lugar a esta tradicional fiesta de fuerte carácter autóctono y que Benidorm comenzó a conmemorar hace 30 años. Desde entonces la marea verde, con los británicos vestidos de duendes y el imprescindible trébol, aparece por la zona inglesa de la ciudad donde se dan cita llenando los bares y acodados en las mesas y barras con sus cervezas.

Este año la fiesta ha sido apoyada por la asociación de hostelería Abreca con su contribución de un escenario en la calle Bilbao y un templete en la calle Gerona en el día grande. Desde Abreca esperan más participación que ningún año pasado, y de hecho desde la semana anterior se nota ya una gran asistencia de británicos en el Rincón de Loix.

Las Fallas

Sin embargo, el epicentro festivo se tiende al ritmo de las Fallas con las tres comisiones históricas. Una festividad que atrae visitantes de un día o de puente desde la propia provincia o Comunidad Valenciana o autonomías donde San José es festivo. Según Hosbec, los hoteles están esta semana en una ocupación cercana al 88%, de los que el 40% son de procedencia nacional.

Un total de 230 personas se reparten entre las tres comisiones de la localidad, que funcionan bajo la organización de la Junta Local Fallera, que preside Pablo Poveda, y aúna los actos más populares como son la ofrenda, las carrozas, la cremà, la cridà y el concurso de paellas.

Falla Benidorm Centro. Es la más decana, nacida en 1972, su ubicación en la plaza de la Hispanidad la convierte en escaparate imprescindible con sus monumentos que este año tienen un coste conjunto de 15.000 euros, “unos precios negociables con el artista todos los años”, según explica su vicepresidente Vicente Jorro.

En esta edición el monumento está dedicado al mar con su Poseidón presidiendo la fuerza de los mares armado con su tridente y portando la corona dorada y rodeado con alegorías de peces y turistas metidos en la arena para no abandonar la sátira. Con unos colores que recuerdan, según Jorro, a la parte animada de la película “La Bruja novata”. La falla infantil se inscribe en la naturaleza con un árbol grande lleno de bichos y dos niños a la sombra del mismo. La fallera mayor es Jayra Rodríguez y la infantil Thais Jimenez.

Tres generaciones

Falla El Tolls. Ubicada en el barrio del mismo nombre esta comisión salió a la luz en 1980. Su presidente es Wenceslao Peris y su hija Teresa es la fallera mayor infantil aunque no cuentan con monumento para los pequeños.

La obra grande mide ocho metros y medio y lleva el título de “Ángeles y demonios”, una sátira sobre el bien y el mal cuya principal figura es un adolescente pensativo con las figuras de ángel y demonio en lucha por detrás de él. El monumento se completa con dragones y unicornios en una creación que les ha costado unos 10.000 euros. En la noche del lunes se conocerán los premios de Mejor Monumento y a la Crítica, dos distintivos que el pasado año se llevó Els Tolls.

Esta comisión es muy familiar como las otras dos y se da la circunstancia que se congregan tres generaciones al calor de la fiesta, con abuelos, padres y nietos.

Muchos británicos

Falla Rincón de Loix. Si la comisión Centro agrupa muchos viajeros, la del Rincón por su ubicación en plena zona turística británica es la punta de lanza de visitas internacionales. Fundada en 1978, cuenta este año sólo con el monumento mayor pero con fallera mayor infantil, Nahja Fernández. El presupuesto de la obra es de 11.000 euros con el título de “Cabaret”, una sátira sobre la situación política actual, dedicada a los desmanes de Donald Trump, pero con parada también en los hechos locales y la irrenunciable crítica al proceso de Serra Gelada por el que los benidormenses tienen que pagar más de 350 millones de euros.

Según Javier Rico, su presidente, las fallas siguen su curso, pero los tiempos han cambiado porque los gastos son mayores y la burocracia para instalar monumentos u organizar actos también. “Las ‘replegàs’ ya no son iguales; antes recogías dinero de los comercios pero ahora o se esconden o esos comercios están alquilados a otras personas”, dice Rico.

Su preocupación, siempre con sorna y humor, se dirige también a cómo puede quedar el monumento con la visita de tanto británico que acude a verlo aprovechando Saint Patrick y muchas veces atiborrados de cerveza,aun así siempre ha quedado a salvo.

Desde Benidorm a Valencia

Y no se puede pasar por alto la contribución de algunos artistas falleros que trabajan para las comisiones de Benidorm pero que este año lo han hecho para otras localidades valencianas. Se trata de Sergio Sánchez, también creador ligado al Benidorm Fest con sus minidolls. En esta ocasión el joven benidormense ha sido solicitado por Valencia, Catarroja Oliva y Alcàsser con sus correspondientes monumentos infantiles.

Una de las fallas que el artista Sergio Sánchez ha exportado a localidades valencianas. / INFORMACIÓN

Programa de actos

18 de marzo

18:00 horas. Ofrenda. Concentración en la avenida Europa, con recorrido por avenida Mediterráneo, calle Doctor Pérez Llorca, Martínez Alejos, Alameda, calle Mayor para finalizar en el Castillo.

19 de marzo

18:30 horas. Concentración de las tres comisiones falleras en la calle Marqués de Comillas para el desfile de carrozas.

Horarios de la cremá:

Falla Rincón de Loix. Monumento mayor: 23:30 horas.

Falla Benidorm Centro. Monumento infantil: 23:00 horas. Monumento mayor: 00:00 horas.

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Falla Els Tolls: Monumento mayor: 00:30 horas.