Dave Rowntree (Blur) se suma a Indiverso 2026 con un exclusivo DJ set que atraerá público británico

El Indiverso Fest completa su cartel de sesiones DJ con un artista de lujo, el batería del grupo británico Blur se suma al encuentro que celebrará su nueva edición el 18 de julio en Skyfest Benidorm. Con esta nueva adquisición el festival conecta con el público británico y así amplía su captación de asistentes que esta formación tiene con grandes seguidores en todo el mundo aunque el formato será íntegramente de espectáculo DJ.

En esta edición en que el Indiverso se muda a un recinto más amplio y versátil que permitirá al festival crecer y ofrecer una experiencia completa desde el mediodía hasta la madrugada, su cartel depara esta sorpresa con la incorporación internacional de peso: Dave Rowntree, batería y miembro fundador de Blur, que actuará en formato DJ set. De todos modos aunque la actuación estará ceñida a las mezclas, la llamada de Blur es hipnótica de manera internacional con un grupo nacido a finales de los años 80 y que ha marcado el rumbo del atractivo britpop.

Sesión muy especial

Figura clave en una de las bandas más influyentes del britpop y de la historia reciente del pop británico, Rowntree llegará a Indiverso con una sesión muy especial en la que trasladará su universo musical a la cabina. Su propuesta como DJ es un viaje sonoro que conecta el espíritu del britpop, el indie y la electrónica, revisitando clásicos generacionales y mezclándolos con nuevas referencias de la cultura alternativa de baile.

Con esta confirmación, Indiverso 2026 completa un cartel que apuesta por el formato DJ como experiencia central del festival, acompañado por nombres como David Van Bylen, Eme DJ, Maadraassoo, Miss Deep’In y LSANGAR, además de propuestas en directo como Sobrezero o Tú peleas como una vaca dentro del nuevo VIP Pool Experience.

El festival refuerza así su identidad como punto de encuentro entre la cultura indie, la música de club y el espíritu veraniego de Benidorm. Una jornada que comenzará al mediodía con conciertos, piscina y gastronomía en el VIP Pool Experience, y que desde las 19:00 hasta las 02:30 horas transformará Skyfest en una pista de baile abierta a varias generaciones de amantes del indie.

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La llegada de Dave Rowntree pone el broche internacional a una edición que busca consolidar a Indiverso como una de las citas imprescindibles del verano musical en la Costa Blanca.