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La Vila se pone a hilar: tradición, lana y una rueca de más de 100 años

La experta tejedora Beate Schneider ofrece un curso a una veintena de hilanderas

En primer lugar una rueca moderna de estilo tradicional; al lado una charka como la de Ghandi; y la rueca de cien años.

En primer lugar una rueca moderna de estilo tradicional; al lado una charka como la de Ghandi; y la rueca de cien años. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

Beate, a la que concedimos una entrevista hace un tiempo en INFORMACIÓN ha pasado por La Vila Joiosa para donar un curso de hilado con diversos tipos de ruecas, una de ellas de 100 años de antigüedad. Casi una veintena de vileras se pusieron manos a la obra para aprender este ancestral arte que la alemana afincada en Beniardá lleva por toda la geografía española.

Conocedora de los secretos de tejido de la Edad del Bronce o de épocas posteriores iberas, la práctica con estas ruecas concentró este fin de semana a unas entusiasmadas alumnas que hilaron lana pura española de diferentes razas, lanas de Alemania y Alpaka. Además de la centenaria rueca, las asistentes pudieron hilar con la rueca charka, que es el tipo más antiguo de ruecas y es el modelo que usaba Ghandi para hilar.

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También hubo ruecas modernas y eléctricas porque como la hilandera Bea proclama : “Mantener la tradición es pasar el fuego, no adorar la cenija”. Y con husos, cardos y peines y el extenso conocimiento de Bea, todo fue hilar y cantar.

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