La Vila se pone a hilar: tradición, lana y una rueca de más de 100 años
La experta tejedora Beate Schneider ofrece un curso a una veintena de hilanderas
Beate, a la que concedimos una entrevista hace un tiempo en INFORMACIÓN ha pasado por La Vila Joiosa para donar un curso de hilado con diversos tipos de ruecas, una de ellas de 100 años de antigüedad. Casi una veintena de vileras se pusieron manos a la obra para aprender este ancestral arte que la alemana afincada en Beniardá lleva por toda la geografía española.
Conocedora de los secretos de tejido de la Edad del Bronce o de épocas posteriores iberas, la práctica con estas ruecas concentró este fin de semana a unas entusiasmadas alumnas que hilaron lana pura española de diferentes razas, lanas de Alemania y Alpaka. Además de la centenaria rueca, las asistentes pudieron hilar con la rueca charka, que es el tipo más antiguo de ruecas y es el modelo que usaba Ghandi para hilar.
También hubo ruecas modernas y eléctricas porque como la hilandera Bea proclama : “Mantener la tradición es pasar el fuego, no adorar la cenija”. Y con husos, cardos y peines y el extenso conocimiento de Bea, todo fue hilar y cantar.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Puchades por los terrenos de Serra Gelada con una carencia de cinco años y 60 millones en 2026
- Detenido un concejal de Altea por abofetear y causar lesiones a su pareja
- Un destino de Alicante se cuela entre los más reservados para Semana Santa
- Serra Gelada: dos décadas de un conflicto urbanístico que aprieta las cuentas de Benidorm
- Pablo Poveda, escritor: “Mi novela “Crimen en Altea Hills” caricaturiza a los fantoches de esta zona”
- Pérez Llorca ofrece ayuda al Ayuntamiento por Serra Gelada y el PSOE pide a Toni Pérez que la reclame para afrontar la sentencia
- Los cortes de tráfico y desvíos por las Fallas comienzan en Benidorm en Els Tolls y Rincón de Loix
- El alcalde de Benidorm defiende la oferta municipal de pago por Serra Gelada sin subir impuestos ni restar servicios