Els Tolls se lleva de nuevo el premio al mejor monumento en las Fallas de Benidorm 2026

La Falla Els Tolls ha obtenido el premio al mejor monumento de las Fallas de Benidorm 2026, sumando este galardón a su ya amplio palmarés, como ocurrió también en ediciones anteriores. La Falla Rincón de Loix ha sido reconocida con el premio de la crítica, mientras que la Falla Benidorm Centro ha ganado el galardón a la mejor falla infantil.

La edil de Fiestas, Mariló Cebreros, trasladó en la noche del lunes a las comisiones los veredictos de los jurados y entregó los banderines a los representantes de cada falla. Los monumentos se plantaron el pasado domingo y arderán en la noche del próximo jueves 19 de marzo, día de San José.

Los premios fueron recogidos por los máximos responsables de cada comisión: Els Tolls por Teresa Peris y Wenceslao Peris; en Rincón de Loix, la fallera mayor infantil Nahia Fernández con su presidente infantil Samuel Cortés y el presidente Javier Rico; y en Benidorm Centro, la fallera mayor infantil Thais Jiménez y el presidente infantil Carlos de Torres, junto a la fallera mayor Jaira Rodríguez y el presidente Antonio de Torres.

El jurado técnico encargado de valorar los monumentos contó este año con representantes de la Junta Local Fallera de Pego, que se decantaron por la falla de Tomás Ortuño para otorgar el primer premio. En categoría infantil, el monumento premiado se encuentra en plaza del Doctor Fleming, mientras que la falla valorada por la crítica, titulada “Cabaret”, puede visitarse en avenida de la Ametlla de Mar.

Programa de actos hasta la Cremà

Las Fallas de 2026 han arrancado este martes con las tradicionales visitas de cortesía entre las tres comisiones, que recorren los barrios para compartir y mostrar sus monumentos. El miércoles 18 de marzo tendrá lugar la Ofrenda de Flores a la Virgen del Sufragio, partiendo a las 18:30 horas desde avenida de Europa con Mediterráneo y concluyendo en la Plaza del Castelar.

El jueves, día grande, las comisiones celebrarán despertàs, pasacalles y misas en honor a San José, y a las 14:00 horas las fallas Els Tolls y Benidorm Centro dispararán sus mascletàs en Tomás Ortuño y en calle Otoño. A las 18:30 horas arrancará el desfile de carrozas por diversas calles de la ciudad.

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La fiesta culminará con la Nit de la Cremà: a las 22:30 horas arderá la falla infantil de Rincón de Loix, seguida 30 minutos después por la infantil de Benidorm Centro; y, tras los ninots infantiles, será el turno de las fallas mayores: 23:30 Rincón de Loix, 00:00 Benidorm Centro y 00:30 Falla Els Tolls.