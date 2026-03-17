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El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, refuerza sus instalaciones con nuevas mejoras durante el último año

El Gran Hotel Bali mide186 metros de altura

El Gran Hotel Bali mide186 metros de altura

R. E.

El Gran Hotel Bali, con 186 metros de altura y reconocido como el hotel más alto de Europa, ha llevado a cabo durante el último año un importante proceso de modernización y mejora de sus instalaciones, incorporando nuevos espacios y servicios destinados a mejorar la experiencia de sus clientes.

Estas actuaciones forman parte de la apuesta del establecimiento por la mejora continua, adaptándose a las nuevas demandas del turismo y reforzando su posicionamiento como uno de los hoteles más emblemáticos de Benidorm.

Habitaciones más modernas y funcionales

Las habitaciones han sido objeto de un proceso de restyling orientado a mejorar la amplitud visual y la comodidad del huésped. Entre las actuaciones destacan la eliminación de elementos que reducían el espacio útil, la incorporación de sofás cama y una actualización completa de la decoración, apostando por una estética más ligera y contemporánea.

Renovación de la oferta gastronómica

El hotel también ha renovado sus principales espacios de restauración. El Buffet Gregal ha sido rediseñado para crear un ambiente más acogedor y organizado, mientras que el Buffet Xaloc ha integrado el showcooking en un gran buffet central caliente, mejorando el flujo de clientes y la experiencia gastronómica.

El Buffet Gregal ha sido rediseñado para crear un ambiente más acogedor y organizado

El Buffet Gregal ha sido rediseñado para crear un ambiente más acogedor y organizado / .

Además, la cafetería del hotel ha sido completamente modernizada, incorporando una nueva decoración, iluminación LED y una estética más actual, creando un espacio más atractivo y confortable para los clientes.

Nuevos espacios de ocio y restauración

Dentro de esta evolución del producto hotelero, el establecimiento ha desarrollado nuevos espacios destinados al ocio y la restauración.

Entre ellos destaca el Pool Bar, que ha transformado un área anteriormente infrautilizada en un nuevo punto de encuentro para los clientes, y el Sky Bar, concebido como un espacio premium con una carta de cócteles exclusiva y vistas privilegiadas sobre Benidorm y el Mediterráneo.

Nueva apuesta por el deporte y el turismo activo

En línea con las nuevas tendencias del turismo deportivo, el hotel ha incorporado recientemente un nuevo gimnasio completamente equipado y una zona especializada para ciclistas, diseñada para dar servicio a equipos, grupos deportivos y aficionados al ciclismo que visitan la Costa Blanca durante todo el año.

Nuevo gimnasio completamente equipado y una zona especializada para ciclistas

Nuevo gimnasio completamente equipado y una zona especializada para ciclistas / .

Estas instalaciones permiten al hotel reforzar su posicionamiento como destino para el turismo activo y deportivo, un segmento cada vez más relevante dentro del turismo internacional.

Mejora de infraestructuras y espacios comunes

El hotel también ha llevado a cabo mejoras en sus infraestructuras, incluyendo la renovación integral del parking, que ha sido completamente pintado y acondicionado, así como la instalación de nuevas rampas que facilitan la circulación y mejoran la accesibilidad.

Asimismo, se han realizado mejoras estéticas en las zonas comunes del hotel, incorporando vegetación y plantas decorativas a lo largo del hall, aportando una imagen más fresca, natural y acogedora para los clientes.

Bienestar y relajación

Wellness Beauty Center

Wellness Beauty Center / .

El hotel ha renovado su Wellness Beauty Center, incorporando un circuito completo de aguas orientado al bienestar y la relajación de los huéspedes, ampliando así su oferta de servicios dedicados al cuidado personal y al descanso.

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