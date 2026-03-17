El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, refuerza sus instalaciones con nuevas mejoras durante el último año
El Gran Hotel Bali, con 186 metros de altura y reconocido como el hotel más alto de Europa, ha llevado a cabo durante el último año un importante proceso de modernización y mejora de sus instalaciones, incorporando nuevos espacios y servicios destinados a mejorar la experiencia de sus clientes.
Estas actuaciones forman parte de la apuesta del establecimiento por la mejora continua, adaptándose a las nuevas demandas del turismo y reforzando su posicionamiento como uno de los hoteles más emblemáticos de Benidorm.
Habitaciones más modernas y funcionales
Las habitaciones han sido objeto de un proceso de restyling orientado a mejorar la amplitud visual y la comodidad del huésped. Entre las actuaciones destacan la eliminación de elementos que reducían el espacio útil, la incorporación de sofás cama y una actualización completa de la decoración, apostando por una estética más ligera y contemporánea.
Renovación de la oferta gastronómica
El hotel también ha renovado sus principales espacios de restauración. El Buffet Gregal ha sido rediseñado para crear un ambiente más acogedor y organizado, mientras que el Buffet Xaloc ha integrado el showcooking en un gran buffet central caliente, mejorando el flujo de clientes y la experiencia gastronómica.
Además, la cafetería del hotel ha sido completamente modernizada, incorporando una nueva decoración, iluminación LED y una estética más actual, creando un espacio más atractivo y confortable para los clientes.
Nuevos espacios de ocio y restauración
Dentro de esta evolución del producto hotelero, el establecimiento ha desarrollado nuevos espacios destinados al ocio y la restauración.
Entre ellos destaca el Pool Bar, que ha transformado un área anteriormente infrautilizada en un nuevo punto de encuentro para los clientes, y el Sky Bar, concebido como un espacio premium con una carta de cócteles exclusiva y vistas privilegiadas sobre Benidorm y el Mediterráneo.
Nueva apuesta por el deporte y el turismo activo
En línea con las nuevas tendencias del turismo deportivo, el hotel ha incorporado recientemente un nuevo gimnasio completamente equipado y una zona especializada para ciclistas, diseñada para dar servicio a equipos, grupos deportivos y aficionados al ciclismo que visitan la Costa Blanca durante todo el año.
Estas instalaciones permiten al hotel reforzar su posicionamiento como destino para el turismo activo y deportivo, un segmento cada vez más relevante dentro del turismo internacional.
Mejora de infraestructuras y espacios comunes
El hotel también ha llevado a cabo mejoras en sus infraestructuras, incluyendo la renovación integral del parking, que ha sido completamente pintado y acondicionado, así como la instalación de nuevas rampas que facilitan la circulación y mejoran la accesibilidad.
Asimismo, se han realizado mejoras estéticas en las zonas comunes del hotel, incorporando vegetación y plantas decorativas a lo largo del hall, aportando una imagen más fresca, natural y acogedora para los clientes.
Bienestar y relajación
El hotel ha renovado su Wellness Beauty Center, incorporando un circuito completo de aguas orientado al bienestar y la relajación de los huéspedes, ampliando así su oferta de servicios dedicados al cuidado personal y al descanso.
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