El PSOE pide aplicar la tasa turística para pagar la sentencia de Serra Gelada y evitar que recaiga en los vecinos de Benidorm

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha reclamado en el pleno extraordinario- y en un posterior comunicado de prensa- celebrado para dar viabilidad al acuerdo de ejecución de la sentencia de Serra Gelada, que el presidente de la Generalitat reabra el debate sobre la aplicación de la tasa turística. Según los socialistas, esta medida permitiría que parte del coste de la sentencia- de 350 millones de euros- no recaiga exclusivamente sobre los vecinos del municipio.

La portavoz del grupo socialista, Cristina Escoda, ha señalado que la Generalitat “no ha aportado nada hasta ahora más allá de buenas palabras” y ha planteado trasladarse a Valencia para abordar esta cuestión con el Consell. Escoda ha defendido que la tasa turística permitiría que los visitantes contribuyan a afrontar el impacto económico derivado de la sentencia.

La edil también ha criticado que el acuerdo impulsado por el gobierno local que dirige el alcalde Toni Pérez no resuelve el problema de fondo y solo serviría, a su juicio, para “comprar tiempo” antes de las elecciones municipales de 2027. Según ha afirmado, la estrategia municipal podría elevar el coste total del proceso hasta 569 millones de euros, con pagos que se prolongarían durante 47 años.

Desde las filas socialistas han recordado que la sentencia obligaba inicialmente al Ayuntamiento a abonar unos 350 millones de euros por los convenios urbanísticos firmados en 2003. Escoda ha asegurado que el alcalde pasó de defender esos acuerdos cuando era concejal a dejar de cumplirlos tras llegar a la alcaldía en 2015, lo que, según ha indicado, derivó en la condena judicial.

Críticas al comité técnico

La portavoz socialista también ha cuestionado la existencia real del comité técnico multidisciplinar anunciado por el gobierno local para analizar la propuesta de acuerdo con los propietarios del sector APR-7. Según ha denunciado, este órgano “no se ha reunido ni una sola vez”, pese a haber sido presentado públicamente como parte del proceso de evaluación del acuerdo.

Asimismo, Escoda ha criticado que no existan informes urbanísticos detallados sobre la disponibilidad de los terrenos municipales que el Ayuntamiento plantea ofrecer como parte del pago de la sentencia para compensar los intereses generados.

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Debate sobre los impuestos

La edil socialista también ha reprochado al alcalde que tras las elecciones de 2023 se aprobaran subidas fiscales, recordando el incremento del IBI en un 23% y de la tasa de basura en un 72%. Por ello, el grupo socialista defiende que la tasa turística sería una alternativa para que los visitantes contribuyan a financiar el impacto económico de la sentencia sin trasladar todo el coste a la ciudadanía de Benidorm.