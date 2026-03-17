Cinco comunidades de regantes de la Marina Baixa reclaman al Consell invertir en tratamiento terciario de la depuradora de Benidorm para reaprovechar 5 hectómetros al año

Los presidentes de las Comunidades de Regantes del Canal Bajo del Algar, de Villajoyosa, de Altea, de La Nucia y Polop, representan 3.540 hectáreas de regadío en la comarca de la Marina Baixa, han reclamado a la Generalitat Valenciana la ampliación del tratamiento terciario de aguas residuales de la depuradora de Benidorm. Actualmente, las comunidades de regantes están utilizando anualmente una media de 5 hectómetros cúbicos (hm3) de agua regenerada anual.

Con la ampliación que están solicitando se dispondrá de prácticamente del doble, hasta 10,5 hm3 de agua regenerada, que actualmente "se está perdiendo al mar" y generando un problema de vertido en el Parque Natural Marítimo Terrestre de Serra Gelada; problema que ya tiene pendiente el Ministerio para la Transición Ecológica desde el año 2000, y se encuentra como medida en el Plan Hidrológico del Júcar sin resolver desde entonces.

Representantes de las cinco comunidades de regantes que piden de forma conjunta las inversiones al Consell / INFORMACIÓN

Vertido

Ese vertido genera una imagen llamativa de una catarata de agua sobre el mar en el extremo norte del litoral de Benidorm. Se trata del agua depurada -aunque sin tratamiento terciario, por lo que no se emplea para la agricultura- y que se pierde en el Mediterráneo: más de cinco hectómetros en una zona protegida ambientalmente.

Estas comunidades de regantes plantean que se amplie el tratamiento terciario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Benidorm y que se pueda aprovechar la red de conducciones de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo Algar para que llegue al resto de las Comunidades de Regantes, además de los nuevos usos urbanos -es agua que se puede emplear para el riego de parques y jardines y baldeo de calles- y a su vez, si hay sobrantes, los caudales regenerados complementen los caudales ecológicos de los tramos finales del río Guadalest y Amadorio -y evitar que se incorporen con desembalses de las presas de Gaudaleste y Amadorio. Las competencias para invertir en infraestructuras de depuración son de la Generalitat, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR).

Para las comunidades de regantes se trata de una medida "prioritaria" frente a la construcción de otras infraestructuras como balsas y conducciones, ya que "lo fundamental", señalan a INFORMACIÓN, es disponer de recursos suficientes para atender los regadíos y lo que es "evidente, que entre los meses de mayo y septiembre se producen el 75% de los recursos de agua depurada", que coinciden también con el periodo de mayor demanda agrícola de agua.

Túnel por el que se deriva el caudal al mar desde la depuradora de Benidorm / información

La petición cuenta con el respaldo unánime, algo que no es habitual, de las cinco comunidades de regantes: Canal Bajo del Algar, Altea, La Nucía, Polop y la Vila Joiosa, que consideran esta actuación estratégica para asegurar los cultivos ante episodios de sequía y creciente presión sobre los recursos hídricos de esta comarca que en estos momentos depedende de recursos externos para garantizar su abastecimiento urbano, y que, en contraste con el resto de la demarcación hidrográfica permanete en alerta y prealerta por escasez de recursos hídricos.

La Generalitat sí ha avanzado en los proyectos para que las depuradoras de Altea y La Vila Joiosa cuenten con este procedimiento terciario después de 10 años de proyectos y revisiones.