Cómo rescatar en una riada con la formación de policías y bomberos en Callosa d’Ensarrià
El sindicato de policía impulsa una jornada para mejorar la respuesta ante emergencias en cauces de agua e inundaciones
Callosa d'En Sarrià acogerá una jornada formativa especializada en intervenciones y rescates en cauces de agua y corrientes, dirigida a profesionales de seguridad y emergencias que se desarrollará del 1 al 13 de abril. La iniciativa forma parte del plan de formación provincial impulsado por el sindicato SPPLB-FESEP en la provincia de Alicante.
El curso ofrecerá formación específica para actuar en incidentes que se producen en ríos, barrancos o zonas inundables, abordando desde el reconocimiento de peligros hasta el uso de equipamiento de rescate, técnicas de progresión hasta la orilla y procedimientos de auto-rescate.
La formación está dirigida a policías, bomberos y brigadas forestales que trabajan en zonas con riesgo de inundaciones y riadas, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias cada vez más frecuentes.
Escenario del río Algar
El programa incluye una sesión teórica el 1 de abril y una práctica el 13 de abril, esta última en el paraje del río Algar, donde los participantes pondrán en práctica las maniobras de rescate en un entorno real.
En la presentación han participado el alcalde de Callosa d´En Sarrià, Andrés Molina Ferrándiz, el oficial de la Policía Local Joan Albert Pastor y representantes del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), entre ellos el vicesecretario provincial Francisco A. González.
Con esta iniciativa, el sindicato busca reforzar la preparación de los profesionales de emergencias y mejorar la seguridad en actuaciones en entornos acuáticos.
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