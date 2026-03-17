Una rotura de tubería en la calle La Paz deja sin agua o con baja presión a varios barrios de La Vila
Hidraqua anuncia el restablecimiento para las 17:00 horas mientras el PSOE critica la falta de inversión en la red de abastecimiento
Una avería provocada por la rotura de una tubería en la calle La Paz ha causado cortes de suministro o bajadas de presión de agua en varios barrios de La Vila Joiosa. La incidencia ha afectado a zonas comprendidas entre Poble Nou y el Paradís, según ha informado el consistorio que ha explicado que se está trabajando para reparar la incidencia “lo antes posible” y ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas. Además, ha señalado que la situación se ha comunicado durante la mañana a través de los canales oficiales municipales. Según Hidraqua el servicio se restablecerá a las 17:00 horas.
Falta de inversión
Según la concesionaria, una avería en la conducción principal que suministra la zona al oeste del río Amadorio ha producido una falta de suministro en las siguientes zonas: Planta, Mallaeta Poble Nou, Gasparot, Paraíso y parte baja de Montiboli.
Desde el Grupo Municipal Socialista de La Vila han criticado la situación y han recordado que ya denunciaron en enero la falta de inversión en el mantenimiento de la red de abastecimiento. Según los socialistas, el gobierno municipal que dirige el alcalde Marcos Zaragoza ha destinado cerca de cuatro millones de euros al asfaltado de calles mientras, a su juicio, no se han realizado las inversiones necesarias para renovar las infraestructuras hidráulicas.
El grupo socialista sostiene que en los últimos meses se han registrado averías y cortes en distintos barrios del municipio, entre ellos Poble Nou, Gasparot, Malladeta, Paradís, Montiboli o la calle Colón, lo que, según denuncian, afecta al día a día de vecinos, comercios y centros escolares.
Advertir de los cortes de suministro
Los socialistas también advierten de que la situación podría agravarse porque las inversiones en la red de agua estarían condicionadas por el préstamo de 23 millones de euros firmado recientemente por el Ayuntamiento, que -según su versión- limitaría durante los próximos años la capacidad municipal para afrontar mejoras en infraestructuras básicas.
Ante esta situación, el PSOE reclama al gobierno local que priorice las inversiones en la red de abastecimiento y el mantenimiento del servicio frente a otras actuaciones urbanas, además de mejorar la información a los vecinos cuando se produzcan cortes de suministro.
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