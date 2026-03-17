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La Vila apuesta por la energía solar: cinco edificios municipales producirán su propia electricidad

El proyecto permitirá generar energía compartida entre edificios públicos, reducir emisiones y ahorrar en la factura eléctrica

El Mercat Municipal contará con placas solares para su autoabastecimiento energético.

El Mercat Municipal contará con placas solares para su autoabastecimiento energético. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

La Vila Joiosa instalará placas solares para autoconsumo colectivo en la cubierta de cinco edificios municipales: el Mercat Municipal, el polideportivo Marta Baldó, el polideportivo La Torreta, el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo y el CEE Secanet. La iniciativa, enmarcada dentro del PSTD (Plan de Sostenibilidad Turística en Destino), busca fomentar la sostenibilidad energética y reforzar un modelo de gestión turística respetuoso con el medio ambiente.

Autoconsumo

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha destacado que la instalación de estas placas permitirá ahorrar en el consumo eléctrico y apostar por energía solar limpia, avanzando hacia un municipio más sostenible. Las instalaciones serán de autoconsumo colectivo conectadas a la red, de modo que la energía sobrante que no se consuma se verterá a la red eléctrica y se compensará en la factura, generando ahorro económico y eficiencia energética.

Cada edificio contará con una capacidad adaptada a su tamaño y uso: 54 módulos y 30 kW en el Mercat Municipal; 30 módulos y 15 kW en el polideportivo Marta Baldó; 112 módulos y 60 kW en La Torreta; 178 módulos y 100 kW en el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo; y 119 módulos y 60 kW en el CEE Secanet.

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La concejala de Industria, Comercio y Turismo, Rosa Llorca, ha señalado que esta actuación refuerza el compromiso de La Vila Joiosa con la sostenibilidad y contribuye a un modelo de turismo más responsable con el medio ambiente.

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