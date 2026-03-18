Altea se consolida como epicentro del voleibol base con la Mediterranean Volley Cup que se celebrará del 2 al 5 de abril

Altea volverá a situarse en el mapa del deporte base nacional con la celebración de la segunda edición de la Mediterranean Volley Cup, que tendrá lugar del 2 al 5 de abril. Tras el éxito de su estreno en 2025, el torneo se afianza como una de las competiciones emergentes más destacadas del voleibol base en España.

La presentación oficial ha contado con la presencia de la concejala de Deportes de Altea, Sara Soler; el ex internacional Rafa Pascual, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del voleibol español; el CEO de Quality Life Sport, Nacho Macipe; y el presidente del Club Voleibol Altea, Paco Lloret.

Nacho Macipe ha indicado que el evento, que se desarrollará también en Benissa y La Nucía, “superará los 200 partidos, combinando competición, convivencia y formación en valores” y ha añadido que durante los cuatro días que durará el torneo, “cerca de 800 jóvenes deportistas y alrededor de 70 equipos procedentes de distintos puntos del país competirán en categorías que van desde alevín hasta juvenil”.

Con una organización conjunta entre Quality Life Sport y RP1, proyecto impulsado por Rafa Pascual que promueve el voleibol “como una herramienta de formación, convivencia y transmisión de valores, desarrollando iniciativas deportivas y educativas dirigidas al crecimiento del voleibol base”, la Mediterranean Volley Cup continúa su camino para consolidarse como una cita imprescindible en el calendario del voleibol base nacional, “promoviendo no solo el deporte, sino también la convivencia, el respeto y la deportividad entre las nuevas generaciones”, según ha destacado la edil de Deportes.

Cartel anunciador del Mediterranean Volley Cup. / INFORMACIÓN

Figuras destacadas compartiendo sus experiencias con los jóvenes

Uno de los grandes atractivos del torneo será la participación de figuras destacadas del voleibol nacional como el propio Rafa Pascual, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del voleibol español y referente internacional del deporte, y la actual capitana de la selección española María Segura, quienes ejercerán de embajadores y compartirán experiencias con los jóvenes participantes. Además, el evento contará con un partido “All Star”, que pondrá el broche final el domingo 5 de abril por la mañana, “y en el que está confirmada la participación de 6 comunidades autónomas del territorio nacional”, a indicado Macipe.

La concejala Sara Soler ha destacado la importancia de acoger este tipo de eventos para el municipio, “no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico y económico”, y ha aseverado que en la primera edición celebrada el año pasado “comprobamos también la importancia que tiene este deporte y la buena organización que hubo con la colaboración del Club Voleibol Altea, por lo que no hemos dudado en continuar con el apoyo al torneo para que se consolide en nuestro pueblo”.

En la misma línea, Rafa Pascual ha subrayado que el valor del torneo va más allá de los resultados: “lo importante no es solo el torneo, sino la relación que se crea entre chicos y chicas de distintos puntos de España que van a participar”, ha apostillado al tiempo que agradecía al Ayuntamiento de Altea y al Club Volibol Altea su apoyo ya desde el año pasado, además de indicar que “tenéis unas instalaciones magnificas”.

Priorizar la formación integral

Más allá de la competición, la Mediterranean Volley Cup se enmarca en un modelo de torneo que prioriza la formación integral. El voleibol, uno de los deportes colectivos con mayor crecimiento en España en las últimas décadas, destaca por su capacidad para fomentar habilidades como la coordinación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones rápida. Iniciativas como este torneo, impulsado por el proyecto RP1, refuerzan su papel como herramienta educativa y social.

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En este contexto, el Club Voleibol Altea desempeña un papel clave en el desarrollo local de este deporte. Con una creciente cantera y una fuerte presencia femenina, el club se ha consolidado como una referencia en la Marina Baixa, apostando por la formación desde edades tempranas y la participación en competiciones autonómicas. Su presidente Paco Lloret ha agradecido a la Concejalía de Deportes y a la empresa organizadora “que hayáis creído desde el principio que Altea puede albergar un evento de estas características” y ha manifestado que el club “participará en el Mediterranean Volley Cup con el doble de jugadores que el año pasado: un equipo juvenil femenino, dos cadetes femeninos, y dos infantiles femeninos, con un total de 60 deportistas, lo que refleja su progresivo crecimiento”.