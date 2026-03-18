Benidorm da un paso más en la recarga de coches eléctricos con nuevos puntos en Levante

Benidorm sigue avanzando hacia una movilidad más sostenible con la próxima instalación de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en la zona de Levante, una de las áreas con mayor afluencia de residentes y visitantes. La actuación permitirá reforzar la red de infraestructuras de recarga en la ciudad y facilitar el uso del coche eléctrico de manera diaria.

El proyecto contempla la instalación de dos puntos de recarga con una potencia total de 80 kW, equipados con tomas tipo CCS Combo 2 y configurados para permitir la recarga rápida y semirrápida de hasta cuatro vehículos de forma simultánea. Estas instalaciones estarán ubicadas en la avenida de Juan Fuster Zaragoza, a la altura de la Extensión Administrativa del Rincón de Loix, y en la avenida de Filipinas, en su confluencia con la calle Gerona.

Fomentar el coche eléctrico

La actuación tiene como objetivo fomentar el uso del vehículo eléctrico, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y avanzando hacia un modelo de movilidad más eficiente y respetuoso con el entorno.

El contrato de obra sale a licitación por un importe de 106.618,55 euros y cuenta con un plazo de ejecución máximo de tres meses. Además de la instalación de los puntos de recarga, el proyecto incluye todas las actuaciones necesarias para su puesta en marcha, como la conexión a la red eléctrica, la instalación del cuadro general de baja tensión y la legalización de la infraestructura.

Desde el área de Movilidad han destacado que esta iniciativa se enmarca en el desarrollo del Plan de Movilidad Eléctrica del municipio (MOVELE), que contempla el despliegue progresivo de una red de recarga en todo el término municipal, facilitando tanto a residentes como a visitantes el acceso a este tipo de infraestructuras.

Reducción de emisiones

Asimismo, el proyecto pone el acento en su triple impacto: ambiental, al contribuir a la reducción de emisiones; funcional, al mejorar los servicios disponibles; y turístico, al reforzar la competitividad de Benidorm como destino comprometido con la sostenibilidad.

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La actuación se financia con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Visión 360’, una estrategia que incluye diversas iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia energética y avanzar en la transición hacia un modelo turístico más sostenible.