L’Alfàs del Pi revive casi dos siglos de tradición con sus Fiestas de San José

L’Alfàs del Pi celebra sus Fallas con una recuperación del día de San José que ha sido histórico en el municipio donde se lleva celebrando desde el siglo XIX -documentada en 1837- que, tras años de interrupción, ha recuperado su esencia y hoy se consolida como uno de los eventos más participativos del municipio. Para ello ya se organizan desde hace una par de años las comisiones que vuelven a poner en escena la tradición del fuego en primavera.

El programa combina tradición, cultura y ocio con propuestas para todas las edades. Este miércoles por la tarde, el Hogar del Pensionista acogerá una jornada dedicada a las personas mayores, con música y chocolatada, mientras que la calle Murcia se transformará, desde las 17:30 horas, en un gran espacio infantil con talleres, juegos gigantes, hinchables, globotá, minidisco y merienda.

La actividad continuará a partir de las 20:30 horas con la apertura de la barra popular de los Mayorales de Sant Josep, que ofrecerán comida y bebida a precios populares junto a actuaciones musicales. La noche contará con sesiones de DJ Moskiyú, la actuación del grupo The Boliquets y música electro-pop e indie.

Sorteo de un San José

El jueves 19 de marzo, Día de San José, se celebrará la jornada más solemne. Los actos comenzarán a las 8:30 horas con la tradicional despertà, seguida de la ofrenda floral desde la plaza de la Creueta y la misa en honor al santo, oficiada por el párroco Juan Vicente Ferrando Molines. Tras la ceremonia, se sorteará una imagen de San José entre las personas asistentes.

La mañana continuará con una dansà popular abierta a toda la ciudadanía, con la participación de la Corte de Honor 2025, y finalizará con una picaeta en la calle Murcia. Por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar el espectáculo familiar de magia “La maleta mágica de Malastruc”, y a las 19:30 horas la procesión en honor a San José, acompañada por la Sociedad Musical La Lira y la Colla de Xirimiters de la Marina.

Cremà del barco pirata

El broche final llegará con la embajada en honor al santo, recitada por el niño Juan José López Martínez, y la cremà de la falla.

El monumento fallero de este año, un barco pirata partido por un kraken, lanza un mensaje de concienciación sobre la contaminación del mar y la necesidad de proteger el entorno natural. La falla ha sido diseñada por la comisión “Majorals de Sant Josep”, junto a Juanfran Mateos y Juanfran Pérez, en un proceso participativo iniciado en octubre que ha implicado a centros educativos y colectivos sociales del municipio.

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La comisión “Majorals de Sant Josep 2026”, presidida por Ana Arroyo, ha coordinado este proyecto colectivo que refleja el carácter participativo de estas fiestas. En este sentido, la concejala de Fiestas y Tradiciones, Sandra Gómez, ha destacado la implicación de los mayorales, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una celebración que, casi dos siglos después, sigue siendo símbolo de convivencia, tradición y comunidad.