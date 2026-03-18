La obra “La Caixa de la memòria”se alza con el primer premio en el regreso de “El gos i la tortuga” de Benidorm

Tres autores han quedado finalistas en la recuperación de los premios en valenciano “El gos i la tortuga”, después de que el ayuntamiento diera un empuje al concurso desaparecido en 1999 y puesto en marcha a tenor del 700 aniversario de la fundación de la ciudad. “La Caixa de la memória”, de Sara López Moreno, dotado con 500 euros, ha abierto la etapa de reposición del concurso.

Un relato sobre Pedro Zaragoza

El segundo premio ha recaído en “El gos i la tortuga”, de Juan José Llorens Bonilla, con 250 euros; y el tercero en “Pedro Zaragoza, l’home que va convéncer Franco”, de Carlos Ferrer Hammerlind, con 150 euros. Además, todos los premiados recibieron una ilustración de Malagón alusiva al galardón que acababan de obtener.

La entrega de premios ha tenido lugar este miércoles en la Biblioteca Municipal, con la presencia del alcalde, Toni Pérez, la concejala de Patrimonio Histórico, Ana Pellicer y el edil de Cultura, Jaime Jesús Pérez, quienes felicitaron personalmente a los autores galardonados. El juradoestuvo formado por María José Lozano y Eusebi Chiner.

Ana Pellicer ha destacado que la recuperación del certamen con motivo del 700 Aniversari era “el momento adecuado para volver a poner en valor un concurso muy querido por los benidormenses, que además lleva el nombre de un punto emblemático de la ciudad”. Por su parte, Jaime Jesús Pérez ha precisado que el objetivo es “incrementar la participación en próximas ediciones y llegar a más gente interesada en la literatura y la cultura valenciana”.

Edición de 200 ejemplares

Para consolidar el regreso del certamen, el Ayuntamiento de Benidorm realizará una edición de 200 ejemplares que recogerá las obras premiadas, lo que permitirá que los relatos vean la luz en formato publicado, más allá del premio económico.

El concurso “El gos i la tortuga”, fue convocado por primera vez en 1982 y con quince ediciones hasta 1999, vuelve ahora con fuerza y con el propósito de convertirse en un referente cultural en el ámbito de la creatividad, el talento literario y la promoción del valenciano.

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El nombre del certamen hace referencia a las dos rocas que adornan la zona sur de Punta Canfali en el mar, cuyas figuras asemejan a estos dos animales aunque la erosión y el tiempo han desdibujado los perfiles, pero aun así siguen siendo un punto referente en las anécdotas de la localidad.