Un paseo más inclusivo en l’Alfàs: nuevos baños accesibles junto al mar

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi añade nuevos elementos urbanos al Paseo de las Estrellas. Esta vez, por medio de la adjudicación a la empresa Actividades y Servicios de Ingeniería Constructiva S.L., se iniciará la construcción de nuevos baños accesibles en un litoral que hace escaso tiempo se convirtió en plataforma única. La actuación permitirá ampliar los servicios públicos en este espacio, uno de los más transitados de la Playa del Racó de l’Albir.

El objetivo es mejorar la oferta de servicios en una zona con un número limitado de aseos públicos, mediante la construcción de dos nuevos baños accesibles que darán respuesta a la demanda existente.

Con esta actuación se incrementará la disponibilidad de servicios básicos en un punto estratégico del destino turístico, al tiempo que se refuerza la calidad de las infraestructuras públicas del litoral. Los aseos actuales serán reubicados en el Espacio Recreativo La Cantera, en el Parc Natural de la Serra Gelada, uno de los enclaves del municipio reconocidos con la distinción de Centro Azul.

El proyecto cuenta con una inversión total de 50.336 euros (IVA incluido) y está financiado íntegramente con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022.

El concejal de Turismo y Playas, Luis Miguel Morant, ha destacado que este proyecto permitirá mejorar los servicios que se ofrecen en uno de los enclaves más visitados del municipio. En este sentido, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de las infraestructuras turísticas y con el objetivo de garantizar un litoral cada vez más accesible para todas las personas.

Asimismo, Morant ha señalado que esta actuación forma parte de la estrategia municipal para modernizar espacios públicos clave, mejorar la accesibilidad y reforzar la calidad de los servicios tanto para la ciudadanía como para quienes visitan el municipio.

Dos meses de obras

La construcción de estos nuevos aseos accesibles se integra también en el Plan de Accesibilidad Universal de l’Alfàs del Pi, orientado a garantizar que los espacios públicos y los servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad de condiciones. El plazo previsto de ejecución de las obras es de dos meses.

Este proyecto completa otras actuaciones ya ejecutadas en el Paseo de las Estrellas, como la remodelación del paseo marítimo -convertido en plataforma única mediante la eliminación de barreras arquitectónicas- y la renovación del alumbrado público con tecnología LED de última generación. Ambas intervenciones han supuesto una inversión conjunta superior a los 650.000 euros.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha recibido un total de 4,48 millones de euros para el desarrollo de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino correspondientes a 2022 y 2023. Estas inversiones, financiadas con fondos europeos NextGenerationEU, están destinadas a impulsar un modelo turístico más sostenible, accesible y de mayor calidad, beneficiando tanto a residentes como a visitantes.