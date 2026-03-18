La Vila moviliza 9 millones en inversiones con nuevos proyectos como el futuro Parque Botánico

El consistorio ha aprobado una modificación que revertirá en casi todas las áreas del municipio, desde parques, a educación, instalaciones deportivas o Mercat así como accesos y rutas. Los 9 millones se destinarán en 2026 a mejorar servicios públicos, infraestructuras y espacios urbanos en todo el ámbito municipal incorporando además nuevos proyectos como la creación de un Parque Botánico. El pleno ordinario de marzo ha dado luz verde a esta modificación presupuestaria además de votar por unanimidad solicitar a las administraciones supramunicipales la aplicación urgente que compense económicamente a los pescadores que llevan a cabo el obligatorio paro biológico y que afecta directamente al municipio por estar anclado en la actividad pesquera.

El plan inversor se financia con parte del remanente de tesorería positivo, que supera los 25,4 millones de euros, tras la liquidación del presupuesto de 2025. Según ha explicado el portavoz del gobierno local y concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, esta inyección económica permitirá “seguir invirtiendo en la ciudad y atender las necesidades de los vecinos”.

Accesos, rutas y seguridad

Entre las principales actuaciones que recoge esta modificación- aprobada por PP, Vox y Gent per La Vila y la abstención de PSOE y Compromís- destacan las mejoras en infraestructuras urbanas, como el asfaltado de calles, con una inversión de 1,2 millones de euros, y de caminos, con 800.000 euros, dando continuidad al plan iniciado en 2025. También se contemplan actuaciones en instalaciones deportivas, parques y jardines, centros educativos y espacios culturales, además de intervenciones en el Mercat Municipal, donde se instalará un nuevo sistema de climatización.

El paquete inversor incluye proyectos de urbanización, la mejora del alumbrado con tecnología LED, actuaciones en el cementerio municipal o la conexión de viales, así como la creación del Parque Botánico, una nueva zona verde que ampliará los espacios naturales del municipio. A ello se suman intervenciones en el litoral y entornos naturales, como la mejora de accesos y rutas, y actuaciones en seguridad, con la instalación de cámaras.

En el ámbito educativo, se prevén distintas actuaciones de mejora en centros escolares del municipio, mientras que en el área social y cultural se llevarán a cabo intervenciones para modernizar instalaciones y mejorar su equipamiento.

Desde el gobierno local han subrayado que se trata de “actuaciones concretas, con financiación definida y ejecutables”, orientadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y avanzar hacia una ciudad “más cómoda, segura y mejor mantenida”.

Compensar a los pescadores

En la misma sesión plenaria, la corporación municipal ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el PSOE -posteriormente modificada mediante una enmienda del gobierno local- para solicitar a la Generalitat, al Gobierno de España y a la Unión Europea la convocatoria urgente de ayudas destinadas a compensar los paros biológicos del sector pesquero en 2025.

El PSOE ha pedido concretamente que la Generalitat, el Gobierno de España y la Unión Europea activen de forma inmediata ayudas económicas para compensar los daños derivados de los paros biológicos de los pescadores de 2025, con el objetivo de proteger la actividad pesquera y garantizar la estabilidad del sector en el municipio.

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Además, el pleno ha abordado otros asuntos, como la aprobación inicial de la ordenanza del canon de urbanización de un vial estructural entre los sectores PP-11 y PP-12, así como un reconocimiento extrajudicial de crédito del Centro Municipal de Asistencia Santa Marta.