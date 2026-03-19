Benidorm rinde flores a la Mare de Déu del Sofratge

Las tres comisiones falleras de Benidorm, Els Tolls, Rincón de Loix y Benidorm Centro, celebraron en la tarde de este miércoles la tradicional ofrenda conjunta de flores a la Mare de Déu del Sofratge, patrona de la ciudad, en uno de los actos más emotivos previos al día grande de las Fallas.

Varios centenares de falleros y falleras protagonizaron un colorido desfile que ha recorrido las principales calles del municipio, acompañados por bandas de música que interpretaron pasodobles falleros y melodías de xirimita y tabalet. La comitiva contó también con la presencia del alcalde de Benidorm, Toni Pérez; la concejala de Fiestas, Mariló Cebreros; y numerosos miembros de la Corporación municipal, que han arropado a las comisiones y a la Junta Local Fallera, presidida este año por Pablo Pérez. Entre los asistentes se encontraba asimismo el diputado autonómico José Ramón González de Zárate.

El desfile estuvo encabezado por el estandarte de la Junta Local Fallera, seguido, por orden de antigüedad, por la Falla Els Tolls, representada por su fallera mayor, Teresa Peris, y su presidente, Wenceslao Peris; la Falla Rincón de Loix, con su fallera mayor infantil, Nahia Fernández, junto a su presidente infantil, Samuel Cortés, y su presidente, Javier Rico; y la Falla Benidorm Centro, representada por su fallera mayor infantil, Thais Jiménez, su presidente infantil, Carlos de Torres, su fallera mayor, Jaira Rodríguez, y su presidente, Antonio de Torres.

La ofrenda recorrió varias calles de la ciudad. / INFORMACIÓN

En un gesto de hermandad festera, también participaron en la ofrenda las reinas de las Festes Majors Patronals de 2026, Laura Ivars Marín y Carmen Guillem Campos, junto a sus cortes de honor. La romería partió a las 18:30 horas desde la confluencia de la avenida de Europa con Mediterráneo, recorriendo Doctor Pérez Llorca, Martínez Alejos, Alameda y la calle Mayor hasta finalizar en la plaza del Castelar, en El Castell. A lo largo de todo el trayecto, numeroso público aplaudió el paso de las comisiones, destacando la elegancia de sus integrantes y la belleza de la indumentaria valenciana.

Tapiz floral

Una vez en El Castell, los ramos fueron depositados para conformar un tapiz floral dedicado a la patrona. Allí, el alcalde agradeció el trabajo de las comisiones y ha animado a disfrutar de los últimos actos de las fiestas, deseando que en la festividad de San José “los monumentos quemen como han de hacerlo”. Toni Pérez reiteró además la “máxima colaboración” del Ayuntamiento con el mundo fallero y ha tenido palabras de recuerdo para quienes han formado parte de estas fiestas a lo largo de más de medio siglo de historia en la ciudad. “Amunt, valentes! Amunt, valents!”, proclamó ante los asistentes. El primer edil finalizó expresando su deseo de que, con la Nit de la Cremà, “se queme lo malo y vivamos esperanzados este 2026”, animando a mantener viva “la llama de la fiesta”.

La ofrenda concluyó en la capilla de la Virgen del Sufragio. / INFORMACIÓN

El acto concluyó con la interpretación de los himnos oficiales de Benidorm y de la Comunidad. Posteriormente, las falleras mayores de las tres comisiones, junto a las reinas de las Festes Majors Patronals, integrantes de la Junta Local Fallera y la concejala de Fiestas, realizaron una última ofrenda en la capilla de la Virgen del Sufragio, en presencia del alcalde, representantes festeros y el párroco de Sant Jaume i Santa Anna, Juan Antonio González.