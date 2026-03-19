La Nit de la Cremà de Benidorm: a qué hora arden hoy las fallas
La ciudad quema los monumentos infantiles y adultos en los tres distritos falleros
Benidorm pone este jueves el broche final a las Fallas 2026 con la tradicional y esperada Nit de la Cremà, el acto que marca el cierre oficial de estas fiestas de la ciudad.
La jornada, dedicada al patrón San José, está repleta de actividad desde primera hora. Las distintas comisiones falleras celebran despertàs, pasacalles y misas en honor al santo en los diferentes distritos.
A mediodía, a las 14, se dispararán dos mascletás: una en la zona alta de la calle Tomás Ortuño, a cargo de la comisión Els Tolls, y otra en la calle Otoño, organizada por Benidorm Centro.
Por la tarde, a las 18:30 horas, tendrá lugar el desfile de carrozas, que recorrerá las calles Marqués de Comillas, Almendros, Marte, Venus, Ruzafa, Martínez Alejos y Alcoy, en uno de los actos más vistosos del programa.
Horario
El punto culminante llegará por la noche con la Nit de la Cremà. Así, este es el horario en el que arderán hoy los monumentos:
Falla Rincón de Loix
- Monumento infantil: 22:30 horas
- Monumento adulto: 23:30 horas
Falla Benidorm Distrito Centro
- Monumento infantil: 23:00 horas
- Monumento adulto: 00:00 horas
Falla Els Tolls
- Monumento: 00:30 horas
Premios
Las Fallas de Benidorm comenzaron el pasado lunes con la visita del jurado a los monumentos. En esta edición, la Falla Els Tolls ha revalidado por segundo año consecutivo el premio al mejor monumento, consolidando su trayectoria. Por su parte, Rincón de Loix ha obtenido el premio de la crítica, mientras que Benidorm Centro ha sido reconocida con el galardón a la mejor falla infantil.
Con la Cremà, el fuego volverá a poner fin a unas fiestas marcadas por la tradición, la pólvora y la participación de las comisiones falleras, que un año más han llenado de ambiente y color las calles de la ciudad.
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