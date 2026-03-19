Protección Civil de La Vila sigue bajo mínimos y estudia denunciar por calumnias a los dos policías locales acusados de “déspotas”

La situación deficitaria del cuerpo de voluntarios de Protección Civil de La Vila Joiosa no ha cambiado desde que en agosto pasado el jefe del grupo Pedro José Márquez presentara su dimisión por la actitud despótica de dos mandos de la Policía Local. La retirada en cadena de veinte integrantes dejó al servicio bajo mínimos, un panorama que continúa y que refleja la ínfima presencia de voluntarios en los actos populares. Mientras tanto, la asociación valora poner una denuncia por calumnias a los policías locales que a su vez interpondrán una querella por delitos contra el honor basada en las calificaciones que utilizó el exmando el pasado verano.

Lejos de atenuarse el conflicto, tanto Márquez como el responsable Sergio Lloret García han expresado que estudian presentar una denuncia contra M.A.P.G. y B.G.L. por calumnias. Ambos policías demandaron el pasado mes de febrero a los voluntarios por un delito contra el honor en el Juzgado de Primera Instancia de Villajoyosa. Todo tiene su origen el pasado verano durante las Fiestas de Moros y Cristianos cuando, según los voluntarios, los agentes mantuvieron una actitud “déspota” a la vez que les solicitaron servicios que no les correspondían.

Los hechos derivaron en la renuncia de los responsables del cuerpo de voluntarios y, seguidamente, del abandono por una veintena más, dejando el servicio bajo mínimos, con unas cuatro personas, según los dimisionarios.

El inspector M.A.P.G, a la derecha de la imagen, acusado por los voluntarios. / INFORMACIÓN

El inspector niega los hechos

Ahora, la batalla continúa con la pasada citación de los dos responsables de Protección Civil para un acto de conciliación previo al que no asistieron. De este modo, y según ha trasladado a INFORMACIÓN el inspector acusado M.A.P.G lo más probable es seguir con el procedimiento judicial por lo que presentarán una querella por delitos contra el honor, por las críticas vertidas en redes sociales y medios de comunicación.

“Todo lo que se ha publicado es mentira; no ha habido insultos ni calumnias”, dice el inspector. “De hecho hay una buena relación con los voluntarios con los que trabajamos de forma coordinada sobre la base de la legislación vigente”, ha añadido.

Los mandos de los voluntarios, sin embargo, recuerdan que la agrupación está desmantelada, y sólo cuentan con cuatro personas, dos de ellas mayores de 60 años, lo que les da una operatividad muy deficitaria. Y ponen como ejemplo la celebración del pasado Día de la Bicicleta en el que solo había dos voluntarios prestando servicio.

Batalla

El malestar iniciado el pasado verano se ha convertido de hecho en una batalla entre policías y voluntarios con seguidores de ambos bandos: por un lado, los sindicatos y políticos ofreciendo su apoyo a los agentes y dándoles carta de veracidad; mientras que la oposición socialista inclina la balanza a favor de los dimisionarios.

En contraposición al inspector que avala la labor de los actuales voluntarios bajo circunstancias legales, Protección Civil ha denunciado desde el inicio del conflicto la labor de regulación de tráfico que han realizado a las órdenes de los agentes, un trabajo que no les corresponde en ninguno de los casos y que prohíbe y regula el Reglamento General de Circulación. Pero el trastorno alcanzó su máxima expresión durante el acto del Desembarco en las Fiestas de Moros y Cristianos del municipio cuando se les encomendó esta misión.

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El alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, no ha realizado ninguna declaración durante el tiempo que llevan produciéndose estos desencuentros. De hecho, cuando los responsables voluntarios presentaron su renuncia a principios de agosto, la versión oficial del ayuntamiento fue que lo hacía por motivos personales. Sin embargo, el documento registrado en la Administración Local reflejaba todo el malestar que había conducido a la dimisión y la solicitud de mediación en el conflicto.