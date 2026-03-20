Benidorm se rinde al fuego y cierra sus Fallas con la Cremà
La quema escalonada de los monumentos pone fin a una jornada dedicada a San José y a días de intensa actividad
Benidorm ha despedido esta madrugada las Fallas con la esperada Nit de la Cremà, el momento en el que el fuego pone el punto final al ciclo festivo.
Tras una jornada intensa dedicada aLpatrón San José, con actos tradicionales como despertàs, pasacalles, celebraciones religiosas y mascletás en distintos puntos de la ciudad, la actividad fue dando paso al ambiente emotivo de la noche.
El cierre llegó con la quema escalonada de los monumentos en los distintos distritos. La primera en arder fue la falla del Rincón de Loix, cuyo monumento infantil comenzó a consumirse a las 22:30 horas, seguido del adulto a las 23:30. Posteriormente, la comisión de Benidorm Distrito Centro prendió su falla infantil a las 23:00 horas y la adulta a medianoche, ya en los primeros minutos de este viernes.
El último monumento en desaparecer entre las llamas fue el de Els Tolls, que ardió a las 00:30 horas, poniendo el broche final a las Fallas. Precisamente esta comisión ha sido una de las protagonistas de la edición al revalidar, por segundo año consecutivo, el premio al mejor monumento.
Con el fuego como protagonista, Benidorm cerró así sus Fallas 2026, cumpliendo con la tradición que simboliza el inicio de un nuevo ciclo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Libertad con cargos para el concejal de Altea detenido por abofetear y arrastrar a su pareja tras no ratificar la víctima la denuncia
- El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Puchades por los terrenos de Serra Gelada con una carencia de cinco años y 60 millones en 2026
- El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, refuerza sus instalaciones con nuevas mejoras durante el último año
- Benidorm despierta de madrugada para honrar a su patrona en el 286 aniversario del Hallazgo
- La Nit de la Cremà de Benidorm: a qué hora arden hoy las fallas
- El concejal de Compromís en Altea, Rafael Ramón Mompó, renuncia a su acta y presenta la dimisión
- El Gran Hotel Bali supera los 250 ciclistas en sus tres primeros meses y se consolida como referencia en turismo ciclista
- Serra Gelada: dos décadas de un conflicto urbanístico que aprieta las cuentas de Benidorm