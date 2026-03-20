Benidorm se rinde al fuego y cierra sus Fallas con la Cremà

Benidorm ha despedido esta madrugada las Fallas con la esperada Nit de la Cremà, el momento en el que el fuego pone el punto final al ciclo festivo.

Tras una jornada intensa dedicada aLpatrón San José, con actos tradicionales como despertàs, pasacalles, celebraciones religiosas y mascletás en distintos puntos de la ciudad, la actividad fue dando paso al ambiente emotivo de la noche.

La falla Rincón de Loix, la primera de la Nit de la Cremà. / INFORMACIÓN

El cierre llegó con la quema escalonada de los monumentos en los distintos distritos. La primera en arder fue la falla del Rincón de Loix, cuyo monumento infantil comenzó a consumirse a las 22:30 horas, seguido del adulto a las 23:30. Posteriormente, la comisión de Benidorm Distrito Centro prendió su falla infantil a las 23:00 horas y la adulta a medianoche, ya en los primeros minutos de este viernes.

La falla Benidorm Centro, fue la segunda en arder. / INFORMACIÓN

El último monumento en desaparecer entre las llamas fue el de Els Tolls, que ardió a las 00:30 horas, poniendo el broche final a las Fallas. Precisamente esta comisión ha sido una de las protagonistas de la edición al revalidar, por segundo año consecutivo, el premio al mejor monumento.

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Con el fuego como protagonista, Benidorm cerró así sus Fallas 2026, cumpliendo con la tradición que simboliza el inicio de un nuevo ciclo.