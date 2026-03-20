¿Por qué ir al Mercado Municipal de Benidorm este sábado?: rutas y demostraciones culinarias
Comercio impulsa la compra productos de proximidad y reparte bolsas reutilizables
El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Comercio, ha puesto en marcha la campaña “Acércate al Mercado. Apropa’t al Mercat”para fomentar las compras en el Mercado Municipal y poner en valor las paradas, los productos frescos y de proximidad que ofrece. La iniciativa busca especialmente atraer a los más jóvenes y a quienes no tienen costumbre de comprar en este tipo de comercios.
Este sábado, 28 de marzo, se celebrará un evento abierto a toda la ciudadanía con una ruta por todas las paradas del Mercado, que culminará en demostraciones culinarias de productos locales a cargo de tres chefs de la ciudad. La jornada comenzará a las 10:45 horas y contará con tres pases de “showcooking” a las 11:30, 12:30 y 13:30 horas.
Para incentivar las compras y promover la sostenibilidad, los comerciantes repartirán mil bolsas reutilizables entre los clientes que consuman productos ese día, que luego podrán seguir utilizando en sus futuras visitas al Mercado Municipal.
Nuevo servicio de bar-cafetería
El concejal de Comercio, Javier Jordá, ha invitado a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de un espacio que “crece cada día y ofrece productos de calidad, sostenibles y de proximidad”. Además, ha destacado que el ayuntamiento ha realizado mejoras en el mercado, adjudicado puestos vacíos y que muy pronto contará con un nuevo servicio de bar-cafetería, que enriquecerá la experiencia de compra y el centro de Benidorm.
“Acércate al Mercado. Apropa’t al Mercat” se suma a otras iniciativas del ayuntamiento para promover el comercio local, como la campaña “Tu comercio crece” o la ruta de comercio sostenible que se presentará próximamente.
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