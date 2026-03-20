El Tribunal de Instancia de Alicante homologa el acuerdo de Serra Gelada y allana su ejecución para pagar los 350 millones de euros
La resolución judicial avala el pacto entre el Ayuntamiento y los propietarios para ejecutar la sentencia sobre el APR7 con un plan financiero
Último paso para el cierre del proceso de Serra Gelada. La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante ha homologado, en fecha 18 de marzo de 2026, el acuerdo extrajudicial alcanzado entre el Ayuntamiento de Benidorm y los propietarios del APR7 del paraje de Serra Gelada, aprobando el contenido del pacto como forma de cumplimiento de la sentencia judicial correspondiente. El procedimiento queda archivadosin imposición de costas para ninguna de las partes, según consta en la resolución.
La homologación se produce tras la ratificación en pleno municipal del acuerdo -debido principalmente al voto favorable de PP y Vox- que establece las condiciones para la ejecución de la sentencia sobre la incorporación de los terrenos del APR7 al patrimonio público del municipio.
La trayectoria de este proceso por el que Benidorm afronta una de las mayores condenas urbanísticas de España por la protección de Serra Gelada culminó con una sentencia firme que puso fin a más de dos décadas de batalla judicial en el sector APR7. Esta obligó al ayuntamiento a indemnizar los propietarios por la pérdida de edificabilidad derivada de la creación del parque natural. El fallo marcó un hito económico -ya que supone el pago de 350 millones más intereses-en la gestión municipal de la capital turística tras años de litigios sobre los convenios de compensación.
Primer pago
Entre las cláusulas acordadas se contempla un plan financiero escalonado para hacer frente al importe de la sentencia. El Ayuntamiento asumirá un desembolso total cercano a 350 millones de euros, con un primer abono de 60 millones antes de que finalice 2026. Esta cantidad se financiará con recursos propios y un préstamo de 55 millones de euros tras la adhesión municipal al Fondo de Impulso Económico, garantizando un periodo de carencia hasta 2030 en el que solo se pagarán intereses. A partir de entonces, se iniciará la devolución del capital principal con cuotas anuales ligadas a los ingresos municipales, de no menos del 8% del mismo.
Además, el acuerdo incluye mecanismos compensatorios que permitirán al Ayuntamiento ceder terrenos valorados en unos 67 millones de euros y que podrán emplearse para equilibrar parte de la deuda derivada del pago. La operación garantiza, según el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que no será necesario subir impuestos ni recortar servicios para hacer frente a las obligaciones pactadas, al tiempo que se preserva el uso ambiental y paisajístico de Serra Gelada.
La resolución judicial pone punto y final al procedimiento iniciado por el conflicto sobre la titularidad y el destino del APR7 de Serra Gelada, abriendo una etapa en la que Benidorm deberá asumir, de forma ordenada y conforme a lo pactado, las obligaciones económicas y de gestión derivadas de la sentencia.
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