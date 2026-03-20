La Vila Joiosa convoca la XL edición del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha convocado la XL edición del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis, un certamen literario con una larga trayectoria que se ha consolidado como una de las citas culturales más destacadas en el ámbito de la narrativa en valenciano.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 3 de mayo. Las obras podrán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal, de manera presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o por correo postal certificado dirigido al consistorio.

El premio cuenta con una dotación económica de 2.500 euros, que el jurado podrá repartir en un primer premio de 2.000 euros y un accésit de 500 euros, o bien declarar desierto si considera que no se alcanza el nivel de calidad exigido.

Entrega de premios

El fallo del jurado se publicará en la página web del Ayuntamiento y será comunicado directamente a los ganadores. La entrega de premios tendrá lugar el 12 de junio en el espacio cultural de la Barbera dels Aragonés.

Según las bases del concurso, disponibles en la web municipal, las obras deberán estar escritas en valenciano, ser originales e inéditas y tener una extensión máxima de ocho páginas. Cada autor podrá presentar hasta un máximo de tres trabajos.

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Este certamen fue creado hace casi cuatro décadas en homenaje a Felipe Ramis Llorca (1931-1982), una figura clave en la vida cultural de La Vila Joiosa. Profesor, político y cronista oficial de la ciudad durante 15 años, Ramis impulsó diversas iniciativas literarias y culturales, dejando una huella destacada en la promoción de la literatura local.