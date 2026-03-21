«El agua que impulsa Benidorm», un recorrido por la historia de las últimas décadas

El domingo 22 de marzo, a las 11:00 horas, la Avenida del Mediterráneo de Benidorm acoge la exposición «El agua que impulsa Benidorm» dedicada a la evolución del agua en la ciudad, un recorrido por las infraestructuras, inversiones y mejoras que han transformado su red hídrica a lo largo de las últimas décadas.

A través de 30 imágenes y noticias históricas publicadas por este periódico a lo largo de los últimos 40 años, la muestra repasa momentos clave de esta evolución, desde la grave sequía de 1978 —que evidenció las limitaciones del sistema de abastecimiento en una ciudad en pleno crecimiento turístico— hasta los importantes avances actuales que han convertido a Benidorm en un referente en gestión eficiente del agua.

El acto contará con la presencia del director territorial de Veolia en Comunidad Valenciana, Jordi Azorín, e intervendrán Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, y Toni Pérez, alcalde de Benidorm, quienes darán por inaugurada esta exposición, que se podrá visitar hasta el 5 junio en uno de los grandes ejes urbanos, turísticos y comerciales de la ciudad.

La exposición no solo recupera memoria colectiva, sino que también ayuda a apreciar el esfuerzo técnico, institucional y humano que ha hecho posible consolidar un modelo urbano y turístico más sostenible, resiliente y preparado para el futuro. Además, invita a residentes y turistas a descubrir una dimensión menos conocida de Benidorm, ligada a su capacidad de adaptación, planificación y progreso.