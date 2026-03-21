Sostenibilidad y tecnología: la hoja de ruta hídrica de Benidorm

La modernización de las infraestructuras hidráulicas y urbanas de Benidorm ha sido un proceso progresivo que, a lo largo de los últimos años, ha combinado inversión tecnológica, mejora de servicios básicos y actuaciones urbanísticas destinadas a aumentar la sostenibilidad y la calidad de vida en la ciudad. Uno de los primeros hitos de este proceso se produjo el 25 de noviembre de 2010, con la inauguración de la renovada Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Benidorm, gestionada por Aquagest Levante (ahora Veolia). La actuación supuso una inversión total superior a 8,9 millones de euros, destinada tanto a ampliar las instalaciones de tratamiento como a mejorar la integración del complejo en su entorno urbano.

Gracias a estas obras, la planta alcanzó una capacidad nominal de 600 litros por segundo, con picos de hasta 750 litros por segundo, lo que garantiza el abastecimiento de agua potable tanto a residentes como a visitantes de la ciudad. Las mejoras técnicas introducidas permitieron también aumentar la calidad del agua. Entre ellas destaca la incorporación de carbón activo en polvo y la optimización de los procesos de coagulación, floculación y decantación, lo que redujo entre un 30% y un 40% la turbidez y la materia orgánica presente en el agua. Esta mejora no solo incrementa la transparencia del agua, sino que reduce la necesidad de cloro y la formación de subproductos asociados a su uso.

Además, la planta incorporó sistemas medioambientales como la recuperación de aguas de lavado de filtros y la deshidratación de fangos, junto con un sistema de telecontrol que permite supervisar los procesos en tiempo real. Esta automatización supuso un paso importante hacia una gestión más eficiente del ciclo integral del agua en la ciudad.

Con el paso del tiempo, el Ayuntamiento continuó impulsando proyectos destinados a mejorar la red hidráulica y prevenir problemas derivados de fenómenos meteorológicos. En este contexto se puso en marcha una actuación para reducir el riesgo de inundaciones en la zona final de la avenida Doctor Orts Llorca, un punto especialmente conflictivo durante episodios de lluvias torrenciales. Tras una tromba de agua que llegó a inundar locales y arrastrar motocicletas y contenedores, se inició un proyecto de canalización de pluviales financiado por el plan de inversiones de Hidraqua (ahora Veolia).

La actuación, con un presupuesto cercano a 700.000 euros, tenía como objetivo multiplicar por cuatro la capacidad de desagüe del tramo comprendido entre la avenida del Mediterráneo y el paseo de Levante. Una vez finalizada, la capacidad de evacuación pasaría de cerca de cuatro hectómetros cúbicos a dieciséis, lo que reduce significativamente el riesgo de inundaciones en la zona. Además, el proyecto incluyó la transformación de la calle en un espacio semipeatonal, limitando el acceso a residentes, servicios públicos y vehículos de emergencia.

Inauguración de Dinapsis

En paralelo a estas actuaciones sobre el terreno, la ciudad también avanzó en el ámbito de la innovación y la digitalización del ciclo del agua. En este contexto se inauguró en Benidorm «Dinapsis», un centro tecnológico impulsado por Hidraqua (ahora Veolia) y el Grupo Suez que aspira a convertirse en una referencia nacional e internacional en investigación y gestión sostenible del agua. La instalación contó con una inversión inicial de dos millones de euros.

Desde el centro tecnológico «Dinapsis» se analiza en tiempo real aspectos como el consumo, la calidad del agua o las incidencias en la red. / .

El centro se concibió como un espacio con tres áreas principales de actividad. La primera está orientada a mejorar la gestión operativa del ciclo integral del agua mediante la monitorización de los abastecimientos gestionados por la empresa en la provincia de Alicante. Gracias a este sistema se pueden analizar en tiempo real aspectos como el consumo, la calidad del agua o las incidencias en la red.

La segunda área está dedicada a la denominada «escucha activa», que incluye la colaboración con administraciones para la toma de decisiones, la gestión de alertas climatológicas o la vigilancia de posibles ciberataques a infraestructuras críticas. Finalmente, el tercer espacio se concibe como un laboratorio de ideas destinado a apoyar proyectos de investigación, emprendimiento e innovación relacionados con la gestión del agua.

La llegada de la telelectura

La apuesta por la digitalización también se trasladó a los hogares con la implantación progresiva de contadores inteligentes con telelectura. Este sistema permite conocer el consumo en tiempo real y detectar posibles fugas en la red doméstica. El proyecto, desarrollado por el Ayuntamiento y la empresa Hidraqua (ahora Veolia), prevé sustituir todos los contadores convencionales en la ciudad.

Según los datos ofrecidos durante su implantación, alrededor del 22% de los contadores ya habían sido sustituidos, con la previsión de superar el 50% en 2022 y alcanzar la totalidad de los hogares y establecimientos antes de diciembre de 2023. La tecnología contribuye a un uso más eficiente del agua y refuerza el modelo de gestión sostenible que ha permitido a Benidorm aprovechar el 97% del agua que entra en su red, una cifra superior a la media nacional y europea.

Paralelamente, la ciudad ha abordado una profunda transformación urbana en una de sus principales vías: la avenida del Mediterráneo. Las obras de remodelación comenzaron el 10 de noviembre de 2018, con un plazo inicial de once meses y un presupuesto que inicialmente rondaba los 9,5 millones de euros, aunque posteriormente se incrementó en unos dos millones tras modificaciones del proyecto.

La actuación pretendía renovar una arteria clave de la ciudad y mejorar su atractivo comercial y turístico, introduciendo elementos innovadores como iluminación circular suspendida y nuevos pavimentos de colores. Sin embargo, el proyecto sufrió importantes retrasos debido a factores como la pandemia, las restricciones y problemas en el suministro de materiales, incluidos componentes electrónicos y acero necesarios para elementos singulares como el «tecnohito».

Aunque la primera fase de la remodelación ha transformado el entorno más cercano al centro histórico y ha incrementado el flujo de visitantes, vecinos y comerciantes reclaman que se continúe con la renovación del resto de la avenida, que se extiende a lo largo de 1,8 kilómetros desde la plaza de la Hispanidad hasta el Rincón de Loix. El proyecto global se concibió como un «macroproyecto» valorado inicialmente en 23 millones de euros, dividido en varias fases para facilitar su ejecución.

La avenida del Mediterráneo de Benidorm convertida en una arteria comercial a dos velocidades. / David Revenga

No obstante, la continuidad de estas actuaciones depende en parte de inversiones pendientes en infraestructuras hidráulicas. El Ayuntamiento ha reclamado a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) la ejecución de obras comprometidas en la depuradora y en las estaciones de bombeo, fundamentales para poder avanzar en la siguiente fase de remodelación de la avenida del Mediterráneo.

Mientras tanto, el consistorio también impulsa iniciativas destinadas a optimizar el uso de los recursos hídricos. Entre ellas destaca el proyecto para extender por toda la ciudad una red de distribución de agua depurada destinada al riego de jardines públicos y privados. La iniciativa pretende aprovechar caudales procedentes de la depuradora que actualmente se vierten al mar, lo que permitiría ahorrar más de 500.000 metros cúbicos de agua potable al año, multiplicando por ocho el ahorro actual.

En conjunto, todas estas actuaciones, llevadas a cabo siempre de la mano de Veolia, empresa gestora del ciclo del agua en la ciudad, reflejan una estrategia que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y mejora de las infraestructuras urbanas. Desde la modernización de la potabilizadora hasta la digitalización del consumo doméstico, pasando por la renovación de grandes avenidas y la reutilización de agua depurada, Benidorm ha ido construyendo un modelo de gestión del agua orientado a afrontar los retos de crecimiento urbano, turismo y sostenibilidad del futuro.