Benidorm inaugura la exposición «El agua que impulsa Benidorm»: de la sequía del 78 a referente mundial en gestión del agua

El número 1 de la avenida del Mediterráneo de Benidorm se ha convertido desde hoy, "Día Mundial del Agua" en un gran escaparate de historia con la inauguración de «El agua que impulsa Benidorm», una exposición al aire libre impulsada por INFORMACIÓN, el Ayuntamiento de Benidorm y VEOLIA, que recorre la evolución del sistema hídrico de la ciudad a través de 30 imágenes y noticias publicadas por esta casa en las últimas cuatro décadas, recogidas en una quincena de "mupis". La muestra, que permanecerá abierta hasta el 5 de junio, forma parte de la programación del Día Mundial del Agua de Benidorm y permite, a vecinos y visitantes, descubrir cómo un recurso tan básico se convirtió en un pilar de transformación de la ciudad.

Toni Cabot, director de INFORMACIÓN; Francisco Santiago, ingeniero jubilado del Ayuntamiento de Benidorm; Vicente Zaragoza, periodista y comisario de la exposición; Toni Pérez, alcalde de Benidorm; Jordi Azorín, director territorial de VEOLIA; José Ramón González, concejal del Ciclo del Agua de Benidorm; Juan José Sánchez, capataz jubilado de servicios generales del agua de Benidorm; Ciriaco Clemente, gerente de VEOLIA en Benidorm y la Marina Baixa; Ángel Ángulo, gerente de INFORMACIÓN y Vicente Mayor, ingeniero jefe de agua y energía del Ayuntamiento de Benidorm. / HECTOR FUENTES

La exposición arranca en 1978, un año marcado por una sequía crítica que obligó incluso a recurrir a barcos cisterna para abastecer a la ciudad y dejó en evidencia que era imprescindible planificar y gestionar el agua de forma más eficiente. Desde entonces, gracias a la inversión en pozos, embalses, depuradoras y redes de reutilización, y contando con VEOLIA como socio tecnológico durante los últimos 40 años, Benidorm ha aprendido a cuidar y aprovechar este recurso. Poco a poco, la ciudad transformó su relación con el agua, dejando atrás la incertidumbre y construyendo seguridad para sus habitantes, hasta convertir un bien escaso en uno de los motores de su crecimiento. Todo ello ha conseguido posicionar a Benidorm como ejemplo internacional de eficiencia y gestión sostenible del agua, demostrando que la historia de la ciudad está también construida gota a gota.

Un cambio que se construyó entre todos

En el acto inaugural de la muestra, que contó con una gran afluencia de público, el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, explicó que esta exposición “se lleva gestando durante mucho tiempo para poner de relieve todo el trabajo que se llevó a cabo hace mucho tiempo para que a Benidorm no le faltase nunca más el agua”. Además, subrayó que el problema que en su día sufrió la ciudad se subsanó gracias al trabajo de "personas competentes y al apoyo de una empresa, capaz de reforzar y garantizar la seguridad del suministro". “Hoy Benidorm es lo que es gracias a esa seguridad que aporta también en el agua”, afirmó Cabot, recalcando el orgullo de INFORMACIÓN por participar en esta iniciativa junto a Vicente Zaragoza, quien fue uno de los grandes periodistas de esta casa y comisario de la exposición.

Vicente Zaragoza es el comisario de la exposición «El agua que impulsa Benidorm». / HECTOR FUENTES

Precisamente, Zaragoza, intervino ofreciendo a todos los asistentes una mirada histórica cercana sobre la gestión hídrica, un tema del que escribió con todo detalle durante sus años en INFORMACIÓN, recordando que Benidorm siempre ha tenido una relación especial con el agua, primero para domesticarla y contener las riadas provocadas por su ubicación "en la cola de grandes barrancos como los de l’Aigüera, Xixo o Barceló" . “Cada vez que llovía se inundaba Benidorm. La ciudad tuvo que aprender a domar el agua”, explicó. A lo que, posteriormente, se planteó un nuevo reto, la sequía, hecho que llevó a Benidorm incluso a recurrir a la Armada para garantizar el abastecimiento. Zaragoza destacó cómo la labor de figuras como José Ramón García Antón y la creación del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa sentaron las bases de un modelo que hoy es reconocido internacionalmente. “Aquí, aunque haya sequía total, tenemos agua. Sabemos lo que es no tenerla o tenerla muy enfurecida”, afirmó el comisario de la exposición.

«El agua que impulsa Benidorm» ofrece una oportunidad única para descubrir una parte desconocida de Benidorm, su capacidad de adaptación, planificación y progreso. / HECTOR FUENTES

Referente internacional

Esa transición hacia la eficiencia y la innovación fue resaltada por Jordi Azorín, director territorial de VEOLIA, quien, durante su intervención, puso el foco en cómo Benidorm pasó de "no tener agua en 1978" a que " 40 años después sea un ejemplo mundial de su gestión". El director territorial de VEOLIA destacó tres hitos clave: la inversión de nueve millones de euros en la potabilizadora en 2010 para garantizar agua de calidad; la transformación de la depuradora, que, en palabras de Azorín, “no consume energía eléctrica y produce su propia energía, además de generar agua reutilizable para riego y usos urbanos”; y la apertura de un centro de innovación en la ciudad. “Podríamos haberlo puesto en Barcelona, Madrid, Valencia o Alicante, pero decidimos ubicarlo en Benidorm porque es donde más se aprecia y se invierte en agua”, señaló Azorín, destacando el esfuerzo colectivo del ayuntamiento, trabajadores y VEOLIA que ha consolidado a la ciudad como referente mundial.

La muestra hace un recorrido por la historia de la gestión del agua de Benidorm desde la sequía de 1978. / HECTOR FUENTES

Memoria histórica y mirada al futuro

En la clausura del acto, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, puso en contexto esta transformación dentro de la historia más amplia de la ciudad, conectando pasado, presente y futuro. “El título de esta exposición, con la que Benidorm inicia los actos del Día Mundial del Agua, cobra aún más sentido si recordamos que en apenas diez días se cumplirán 360 años desde que Beatriu Fajardo de Mendoza ya decía que hacía falta agua para impulsar Benidorm y recuperar su población", señaló. El primer edil destacó cómo la ciudad ha tenido que “domar y domesticar el agua” a lo largo del tiempo: “Uno de los grandes milagros de Benidorm es cómo pasar de una Séquia Mare a un Canal Bajo del Algar; del Canal Bajo conciliar y transitar a un Consorcio de Aguas de la Marina Baixa; y cómo el agua que tenían nuestros regantes, entendieron que lo importante era el consumo humano y cómo con grandes infraestructuras se ha sabido conjugar y llevar el agua donde hacía falta y donde produce”. Asimismo, puso en valor el esfuerzo inversor y el modelo urbano: “Gracias a esa ciudad vertical y compacta, nuestro rendimiento hoy es de los más elevados del mundo”, además de señalar que está en constante evolución, ahora incluso con la implantación de la red de agua regenerada. “Que lo mucho y lo bien hecho no haga nunca que olvidemos a quienes nos precedieron, que fueron capaces de cuidar y mimar el agua incluso cuando no la tenían”, sentenció Pérez.

Noticias relacionadas

La exposición esta compuesta por 30 imágenes y noticias históricas publicadas por este periódico a lo largo de los últimos 40 años. / HECTOR FUENTES

Una ciudad que convierte un recurso limitado en fortaleza

«El agua que impulsa Benidorm», ofrece un recorrido único que combina historia, técnica y memoria colectiva, que te permitirá conocer de primera mano cómo la ciudad pasó de sufrir graves sequías y riadas a convertirse en un modelo mundial de sostenibilidad, resiliencia e innovación en la gestión del agua.