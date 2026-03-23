Benidorm más verde: la avenida Emilio Romero se transformará en un oasis climático con sombras, vegetación y zonas de descanso

Benidorm contará con un refugio climático en la avenida del periodista Emilio Romero, una travesía que va desde la playa de Levante hacia un ensanche urbano con alto tránsito de peatones. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para unas obras que cambiarán la escena urbana al dotar al enclave de elementos de respiro para las altas temperaturas estivales y siguiendo las recomendaciones del Estudio del Efecto Isla de Calor en Benidorm.

El proyecto abarca exactamente el tramo comprendido entre la avenida de Alcoyy la avenida del Mediterráneo, una zona estratégica por su alta afluencia de viandantes. El objetivo es priorizar el tránsito peatonal y mejorar la conexión entre el frente litoral y el tejido urbano interior, al tiempo que se introducen soluciones para mitigar los efectos del calor.

¿Qué cambiará en la avenida?

Entre las intervenciones previstas destaca la plantación de arbolado y vegetación, la instalación de pérgolas para generar sombra y la creación de espacios de estancia. Además, se incorporarán sistemas de refresco mediante nebulización, mobiliario urbano, puntos de hidratación y un aseo accesible con cambiador inclusivo.

El proyecto también contempla la reurbanización completa del ámbito mediante una plataforma única, priorizando la movilidad peatonal y la accesibilidad universal. A ello se suma la renovación de las infraestructuras municipales, incluyendo redes de agua potable, saneamiento, pluviales, riego y alumbrado público, adaptándolas a la nueva configuración de la vía.

Cambio climático

La actuación sale a licitación con un presupuesto de 520.503,50 euros, IVA incluido, y está financiada con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 ‘Benidorm Visión 360’. En concreto, forma parte de la actuación denominada “Refugio Climático y Plan de Sombras”, orientada a mejorar el confort térmico en el espacio público, fomentar la renaturalización urbana y aumentar la resiliencia frente al cambio climático.

Desde el ayuntamiento destacan que esta intervención contribuirá a mejorar la sostenibilidad ambiental y la calidad del espacio público, al tiempo que refuerza la adaptación de la ciudad al cambio climático. Asimismo, permitirá crear un entorno más confortable y habitable tanto para residentes como para visitantes en una de las zonas más transitadas del municipio.

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El proyecto se enmarca en el Plan ‘Benidorm Visión 360’, que cuenta con una financiación global superior a los 6,1 millones de euros procedentes de fondos europeos y que incluye un total de 16 actuaciones estructuradas en cuatro ejes estratégicos: transición verde y sostenible, eficiencia energética, transición digital y competitividad. La actuación en la avenida Emilio Romero se integra en el primero de estos ejes, centrado en la mejora ambiental y la adaptación urbana.