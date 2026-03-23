La Cala de La Vila contará con un consultorio médico más espacioso tras ceder un local a Sanidad

La cesión de un local por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa al Departamento de Salud de la Marina Baixa y que aumentará el espacio del consultorio médico es uno de los pasos para dar cobertura sanitaria a un barrio que ha crecido en los últimos años y que suma una gran población. Este lunes, el alcalde del municipio, Marcos Zaragoza, junto a la gerente del Departamento de Salud la Marina Baixa, Beatriz Massa, han visitado el local que solucionará parcialmente prestar atención a 8.500 vecinos.

Cambio de la Extensión Administrativa

Las actuales instalaciones del consultorio médico de La Cala de La Vila Joiosa ya se habían quedado insuficientes para atender a los cientos de usuarios. El local que se sumará en breve al consultorio estaba ocupado por la Extensión Administrativa que ahora se ha trasladado a las dependencias municipales en la calle Migjorn, 1.

De este modo, el ambulatorio verá ampliado su espacio al sumar este local que aún y todo quedará insuficiente tal como ha reconocido Zaragoza en su visita en la que ha explicado que “somos plenamente conscientes de que todavía hay que seguir trabajando de la mano con Sanidad para conseguir un espacio más acorde a las necesidades reales de esta zona de Villajoyosa”.

Seguir sumando espacio

El alcalde ha añadido que el consistorio va a seguir esforzándose y reclamando una “infraestructura más grande”. Y ha evaluado como un “primer paso” la ampliación del ambulatorio para suplir una “necesidad urgente de espacio”.

El representante municipal ha constatado que la atención y la falta de salas en el consultorio es una de las preocupaciones primordiales en el barrio de La Cala que ahora soluciona de manera perentoria esta acción conjunta del Hospital Comarcal Marina Baixa y el ayuntamiento.

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Trabajo conjunto

La concejala de Sanidad, Maite Sánchez, también presente en la visita ha indicado que “la reubicación que ha hecho el Ayuntamiento de las dependencias municipales en otro espacio nos ha permitido ampliar un servicio tan básico y necesario como es la atención sanitaria”. Un inminente servicio sanitario que se ha llevado a cabo en conjunto, como ha reafirmado la edil, de la mano del Departamento de Salud de la Marina Baixa.