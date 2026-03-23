El Hotel Servigroup Montiboli reabre sus puertas este viernes y estrena nueva página web

El Hotel Montíboli da el pistoletazo de salida a la primavera reabriendo sus puertas este viernes en la que será su temporada número 58. El establecimiento se presenta completamente renovado, manteniéndose a la vanguardia del lujo en la provincia de Alicante, desde que en 1968 abriese sus puertas como el primer establecimiento de cinco estrellas.

El Hotel Servigroup Montiboli ha comenzado este año con la actualización de su página web, una plataforma completamente renovada que nace con el objetivo de mejorar la experiencia digital de los usuarios y adaptarse a las nuevas formas de consumo online. Su reciente actualización digital no solo moderniza su imagen, sino que adapta su propuesta de valor a las exigencias tecnológicas del viajero contemporáneo.

Con más de medio siglo de experiencia, Hoteles Servigroup se erige como un pilar del turismo en el Mediterráneo. Actualmente, gestiona una infraestructura de 19 hoteles y acerca de 5.000 habitaciones. Entre sus activos destaca el Hotel Montíboli, que cuenta con 84 habitaciones y ofrece un servicio cinco estrellas en uno de los rincones más exclusivos de la Costa Blanca.

Con el lanzamiento de esta nueva web corporativa, la cadena da un paso más en su estrategia de innovación y mejora continua, apostando por criterios de usabilidad y velocidad.

Durante los últimos meses, la compañía ha trabajado intensamente para seguir ofreciendo a sus clientes su mejor versión. La nueva web prioriza la navegación móvil, responsable del 80 % del tráfico actual. Su diseño totalmente adaptativo garantiza una experiencia óptima en cualquier dispositivo y navegador.

Además de mejorar la funcionalidad de la web, el nuevo diseño apuesta por una estética más actual y cuidada, con especial atención a la calidad de las imágenes y a la presentación visual de los hoteles y servicios. Esta renovación permite ofrecer una experiencia más atractiva y cómoda para el usuario.

Entre otras de las novedades, se incorpora a la nueva página web, la creación de la sección “Regala”, una propuesta que invita a convertir un regalo en una experiencia memorable en el Hotel. A través de esta sección, los usuarios pueden elegir entre diferentes bonos regalo. El objetivo es ofrecer un detalle especial que vaya más allá de un regalo convencional y que se transforme en un recuerdo duradero.

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En definitiva, la apuesta actual por la innovación constante culmina en el lanzamiento de esta nueva web: un entorno digital intuitivo y de máxima calidad, diseñado exclusivamente para ofrecer un servicio más ágil y eficiente.