El servicio de Veolia en Benidorm, valorado de forma positiva por el 93% de los ciudadanos

Veolia, empresa gestora del servicio de agua en Benidorm, ha llevado a cabo recientemente su «Encuesta de Satisfacción de Clientes» correspondiente al año 2025 en el municipio, estudio que realiza periódicamente para conocer la opinión de los usuarios.

Para unos atributos definidos por la empresa (como la satisfacción global, fidelidad, valoración del producto/servicio, imagen de la empresa, etc) y con el objetivo de conocer el nivel de agrado de sus clientes con respecto al servicio de su compañía suministradora de agua durante el año analizado, se ha entrevistado a una muestra de 100 clientes definida como mayores de edad de viviendas particulares y decisores en la contratación de suministros.

Con carácter general, la satisfacción global de los usuarios del servicio se ha incrementado con respecto al año anterior. De esta manera, el 71% de los encuestados se muestran satisfechos con el servicio prestado, y el 22% lo consideran aceptable, lo que supone que un 93% de la valoración es positiva.

Además, la media de valoración ha experimentado una subida de 0,61 puntos, alcanzando una excelente nota media de 8,23 sobre 10. Del mismo modo, el indicador de fidelidad a la compañía también ha mejorado de manera destacada, incrementando su nota media en 0,93 puntos hasta llegar a un 8,28. Así, un 16% de los usuarios considera que el servicio ha mejorado de forma directa con respecto a 2024 y el NPS (Net Promoter Score) ha subido un 38%.

La claridad de la factura o la calidad del agua también se encuentran entre los indicadores mejores valorados. / .

Con respecto a la valoración que los ciudadanos de Benidorm hacen de los servicios que presta Veolia en el municipio, el 94% valora muy positivamente la continuidad del suministro (obteniendo un 9,40 de nota media) y un 74% está satisfecho con la presión con la que el agua llega a su casa (8,50 de nota media).

La claridad de la factura y facilidad de comprensión (7,65) o la calidad del agua (7,48) también se encuentran entre los indicadores que más han evolucionado positivamente. El servicio de suministro de agua se consolida así como el servicio municipal mejor valorado (36%), situándose por encima de otros como la electricidad o la limpieza de calles.

El ámbito de la «Atención al Cliente» ha revelado por su parte que el canal preferido para la realización de gestiones con la empresa sigue siendo el canal telefónico (52%), seguido por la atención presencial en las oficinas (16%) y el área de clientes de la web (8%).