El Skyline Benidorm Film Festival se consolida en su décima edición con más de 1.500 obras presentadas

El Skyline Benidorm Film Festival celebra su décima edición consolidado como uno de los grandes escaparates del cortometraje nacional e internacional. El certamen, que tendrá lugar del 18 al 25 de abril, ha vuelto a batir todos sus récords de participación al recibir 756 cortometrajes, 760 guiones y 61 proyectos para su apartado “Shortpitch” -lanzadera para nuevas creaciones- lo que supone alcanzar las cifras más altas en la historia del festival.

La directora del certamen, Beatriz Hernández, ha destacado no solo el volumen de obras, sino especialmente su calidad. “Son cifras récord, pero más allá de los números, lo que realmente impresiona es el nivel de las obras. Cada año el listón sube y este no ha sido una excepción”, ha señalado. Hernández ha precisado además la responsabilidad que supone este crecimiento: “Hay una comunidad creativa que confía en Skyline y eso nos impulsa a seguir cuidando el festival y estar a la altura”.

Cineastas consagrados y nuevas voces

El festival ya ha dado a conocer su Sección Oficial Nacional, una de las más esperadas del programa, que vuelve a reunir una combinación de cineastas consolidados y nuevas voces. La selección confirma el excelente momento que atraviesa el cortometraje español, tanto a nivel creativo como en su proyección internacional.

Entre los nombres destacados figuran directores como Mabel Lozano, Lara Izagirre, Carmen Córdoba, Daniel Sánchez Arévalo, Javier Marco o Nacho Solana, en una programación que apuesta por la diversidad de estilos y temáticas. Entre los títulos seleccionados sobresalen “10 metros sobre tierra”, de Irene Baqué; “Abril, hoy no es invierno”, de Mabel Lozano; o “Casi septiembre”, de Lucía G. Romero, que llega tras su paso por festivales como la Berlinale Shorts o la Seminci.

Producida por Spike Lee

También destacan producciones con un importante recorrido internacional, como “El fantasma de la quinta”, de James A. Castillo, preseleccionado a los Oscar, o “Talk me”, de Joecar Hanna, producida ejecutivamente por el director de cine estadounidense Spike Lee y premiada en festivales como Málaga y Toronto.

La programación incluye además obras que exploran tanto lo social como lo íntimo, como “El color gris”, de Marina Velázquez Benítez; “La huella del barro”, de Rodrigo Márquez; “Tú no”, de Marta Albert González; o “Una vocal”, de Polo Menárguez.

El talento valenciano tendrá también un papel relevante en esta edición, con títulos como “Cotton candy”, de Adán Aliaga; “La hora escrita”, de Coke Arijo; o “María Rita”, de Juan Barbazán, junto a “El regalo”, de Lara Izagirre, que se estrenará en Alicante. A ellos se suma “Pálpito”, de Marisa Crespo y Moisés Romera.

Propuestas arriesgadas

La animación y las propuestas más arriesgadas completan la selección con trabajos como “Cap al ce”, de Nicolás Sole; “Lucus”, de David Fidalgo Omil; o “Porque hoy es sábado”, de Alice Eça Guimarães, reflejando la amplitud de miradas del panorama audiovisual actual.

Hay que destacar otros títulos como “Pipiolos”, de Daniel Sánchez Arévalo; “Polígono X”, de Néstor López; “Tenéis que verlo”, de Nacho Solana; “Ingrid”, de Raquel Colera; “Insalvable”, de Javier Marco; “Pinchu es así”, de Carmen Córdoba; “Retrato de un hombre en perspectiva abstracta”, de Pedro González Bermúdez; “Los chicos con las chicas”, de Claudia García de Mateos; y “La última canción”, de María Lorente-Becerra, entre otros.

Con el anuncio de la Sección Oficial, el Skyline Benidorm Film Festival inicia el despliegue de su programación completa, que se irá desvelando en las próximas semanas. Entre las novedades de esta edición destaca la presencia de México como país invitado.

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“Cuando empezamos, Skyline era una muestra muy pequeña, casi un punto de encuentro. Diez años después emociona ver en lo que se ha convertido, pero también nos obliga a seguir cuidando cada detalle”, ha concluido Hernández, quien ha asegurado que esta edición especial aspira a consolidar definitivamente al festival como una cita imprescindible para el cortometraje.