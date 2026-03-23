Trabajo da seis meses a la Conselleria de Sanidad para solucionar la falta de personal en Urgencias del Hospital de La Vila

El Sindicato de Enfermería Satse Alicante ha denunciado públicamente la “grave dejación de funciones” de la Conselleria de Sanidad tras la resolución emitida el 12 de marzo de 2026 por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante. El organismo da la razón al sindicato y confirma que el Servicio de Urgencias del Hospital Marina Baixa sigue funcionando en un contexto de elevado riesgo psicosocial para todo su personal y le da un plazo de seis meses para arreglar la actual situación.

La Inspección concluye que la administración no ha aplicado las medidas obligatorias derivadas de la Evaluación de Riesgos Psicosociales (ERPS) de 2024, incumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales. Por ello, exige a la Conselleria implementar todas las medidas pendientes, como el ajuste real de plantilla, en un plazo máximo de seis meses.

Falta de personal

La denuncia presentada por Satse en junio de 2025 ya advertía de un déficit estructural de personal en el Hospital de La Vila con la falta de hasta nueve enfermeras en fines de semana y festivos, y entre uno y tres técnicos auxiliares por día, según los turnos. Estas son cifras reales basadas en los estándares del Ministerio de Sanidad y de los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad.

A esta situación se suma el aumento de la presión asistencial en el centro sanitario comarcal que atendió en 2023 a más de 71.000 pacientes, un 12,7% más de lo estimado inicialmente. Se da el hecho de que la media utilizada para los informes oficiales era de 63.400 pacientes anuales, pero la actividad real registrada en 2023 alcanzó los 71.459 pacientes, lo que supone 8.059 más, un aumento del 12,71%. Este desfase, según el sindicato, agrava aún más el déficit de personal y la sobrecarga de trabajo.

Niveles de riesgo

El Sindicato de Enfermería considera esta resolución un “toque de atención contundente” que confirma la gravedad de la situación laboral y asistencial que lleva años denunciando en el Hospital Marina Baixa. La denuncia formal presentada el 17 de junio de 2025 incluía datos que el sindicato califica de “abrumadores” y que evidencian un déficit estructural de personal.

La ERPS realizada en noviembre de 2024 por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, con una participación del 76% de la plantilla, detectó niveles elevados de riesgo en seis de los nueve factores analizados: autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, participación y supervisión, desempeño de rol y relaciones y apoyo social. El propio informe recomendaba de forma expresa ajustar el número de profesionales en función del volumen real de pacientes atendidos.

Conselleria no aplica medidas necesarias

Sin embargo- según expresa Satse en su comunicado- pese a conocer estos resultados y debatirlos en el Comité de Seguridad y Salud en varias ocasiones a lo largo de 2025, la Conselleria no aplicó las medidas preventivas exigidas por ley. La Inspección alude a este respecto que no se han adoptado todas las medidas necesarias, los refuerzos han sido temporales e insuficientes y la falta de personal estructural impide reducir el riesgo psicosocial.

Además, “el informe desmonta los argumentos de la gerencia del departamento de salud, que alegaba haber introducido mejoras organizativas, reuniones internas y acciones formativas”. Trabajo concluye que estas medidas no abordan el problema central que sigue siendo la falta de plantilla estructural.

El delegado sindical de Satse en el Departamento de Salud Marina Baixa, Luis Giménez, ha señalado que la resolución confirma “de manera incontestable” la situación que viven los profesionales. “No hablamos de percepciones, sino de un informe oficial que evidencia que el personal de Urgencias trabaja bajo una presión inasumible y peligrosa”, ha afirmado. En su opinión, la Conselleria ha ignorado durante años su obligación de proteger a los trabajadores, por lo que exige que se aumente la plantilla y se apliquen todas las medidas preventivas de forma inmediata.

Nuevas acciones ante incumplimiento

Desde el sindicato advierten de que mantener un servicio esencial en estas condiciones supone un incumplimiento de la normativa, pone en riesgo la salud física y mental de los trabajadores, deteriora la calidad asistencial y aumenta la probabilidad de incidentes, incluidos episodios de agresiones.

Noticias relacionadas

Satse Alicante ha anunciado que realizará un seguimiento exhaustivo del cumplimiento del requerimiento de la Inspección. En caso de que la Conselleria no adopte las medidas dentro del plazo de seis meses, el sindicato no descarta emprender nuevas acciones en defensa de los profesionales y de la seguridad del sistema sanitario.