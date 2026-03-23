La Vila saca a concesión 36 nuevas fosas-panteón en el cementerio municipal por 75 años

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de 36 nuevas fosas-panteón en el cementerio municipal, con un periodo inicial de 75 años. Cada una de estas unidades contará con seis nichos y seis columbarios, ampliando así la capacidad de enterramiento en el camposanto local.

La convocatoria ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), abriendo el plazo de solicitudes hasta el próximo 17 de abril. Las personas interesadas deberán presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento, ubicado en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la calle Frai Posidonio Major, 30, en horario de atención al público de lunes a viernes. Cada solicitante podrá optar únicamente a la adjudicación de una fosa-panteón.

Según ha explicado la concejala de Cementerios, Marisa Mingot, la concesión podrá renovarse por un segundo periodo de otros 75 años, previo abono de la tasa correspondiente, tal y como recogen las bases. El precio fijado para cada fosa-panteón es de 28.837 euros.

Las nuevas unidades se encuentran en la zona de ampliación del cementerio municipal, concretamente en las calles Els Banyets, Xarco, Paradís y Secanet. La adjudicación se realizará mediante un proceso de concurrencia competitiva, en el que se valorarán principalmente criterios como la antigüedad en el padrón municipal o la edad del solicitante.

Esta actuación forma parte del proyecto de ampliación del cementerio ejecutado en 2024, que permitió la construcción de 240 nuevos nichos, así como la creación de nuevos espacios y servicios. Entre ellos destacan el denominado Jardín de la Memoria, la instalación de aseos públicos y la urbanización completa de esta zona, con infraestructuras como redes de fontanería, saneamiento, riego y alumbrado público.

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El proyecto contó con financiación parcial del Plan Planifica de la Diputación Provincial de Alicante y ha supuesto una mejora integral del recinto, incluyendo también la apertura de un nuevo acceso lateral desde la fachada principal del cementerio.