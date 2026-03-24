Altea se reafirma como capital de las letras valencianas con unos Premis Altea de récord y una gala repleta de cultura

Altea volverá a situarse en el centro de la cultura valenciana contemporánea con la celebración de la décima edición de los Premis Altea de Literatura i Investigació, cuya gala tendrá lugar el próximo sábado 28 de marzo, a partir de las 19:30 horas, en el Espai Mirador del Palau Altea Centre d’Arts. La tradicional cena de gala servirá como escenario para dar a conocer a los ganadores de unos galardones que este año han alcanzado cifras récord de participación y un notable nivel de calidad.

La concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, y el director de la cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante, director literario de Aila Edicions y alma mater de estos premios, Joan Borja i Sanz, han señalado este martes que los XPremis Altea “han registrado una participación histórica con un total de 133 obras presentadas”. La edil ha destacado especialmente “el incremento en el Premi d’Assaig i Investigació, que alcanza los 17 originales —la cifra más alta hasta la fecha—, así como el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas, que con 79 obras vuelve a consolidarse como uno de los certámenes de novela con mayor concurrencia del panorama valenciano”.

Jurados de los Premios

Por su parte, Joan Borja ha indicado que los jurados de las distintas categorías “ya han hecho pública la selección de finalistas” y ha desvelado los componentes de los distintos jurados. Así, en el Premi Francesc Martínez i Martínez d’Assaig i Investigació, dotado con 3.000 euros, “han participado como jurado David Beltrá Torregrosa, del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert; Mar Iglesias García, de la Acadèmia Valenciana de la Llengua; y Míriam Ruiz Ruano, ganadora de la edición anterior”. Según Borja i Sanz, “los expertos han destacado la gran calidad del conjunto de obras presentadas” y estos “han seleccionado tres trabajos centrados en la atracción artística de Altea entre los años sesenta y ochenta, el estudio lexicográfico de Antoni M. Alcover en la Marina Baixa junto a la figura de Francesc Martínez, y una investigación sobre la tradición de la platería en la comarca”.

En cuanto al jurado del Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil, dotado con 4.000 euros y patrocinado por la Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana, “está formado por Nina Busquet i Figueras, ganadora de la edición anterior; Dari Escandell Maestre, de la Universidad de Alicante; y Carme Manuel Cuenca, también de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Este jurado ha seleccionado como finalistas tres novelas que abordan temas como la familia y la superación personal, una profesión sorprendente desde una perspectiva creativa y una aventura que conecta con el pasado a través de un hallazgo”.

En el apartado de narrativa, Joan Borja ha señalado que el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa, dotado con 5.000 euros por la Fundació Caixaltea, “cuenta con un jurado integrado por Anna Esteve Guillén, de la Universidad de Alicante; Josep Martines Peres, de la Acadèmia Valenciana de la Llengua; y el escritor Marc Pallarès Piquer, ganador de la edición anterior” y ha añadido que los finalistas “son una novela de intriga ambientada a partir del robo de un banco y dos dietarios que exploran el mundo universitario desde perspectivas íntimas, uno situado en el paisaje de la Marina y otro en el entorno urbano de València”.

Actuacion de la Orquestra Blava en los IX Premis Altea de Literatura i Investigacio. / Diego Coello Calvo

Presentación del libro-disco de la Orquestra Blava por los X Premis Altea

Pepa Victoria Pérez ha adelantado que uno de los momentos más esperados de la velada del sábado será la presentación en directo del libro-disco Blau de mar, a cargo de la Orquestra Blava. Este proyecto, creado con motivo del décimo aniversario de los premios, reúne catorce composiciones firmadas por Toni Barber —autor de piezas como “Torna a volar” o “Cançó de fer camí”—, Ximo Cano —con temas como “El jovencell de l’Albir” o “Prompte o tard”— y Jaume F. Ripoll Martins, responsable también de la dirección musical del disco”.

La edil ha añadido que la voz del proyecto “corre a cargo de la cantante Mònica Ivars, que interpreta textos de autores como Carmelina Sánchez-Cutillas, Marc Granell, Maria Mercè Marçal y Joan Borja”. En la parte técnica, “Toni Alós ha dirigido la ingeniería de sonido, trabajando en la mezcla y masterización junto a Toni Barber, Nicolau Borja, Ximo Cano y el propio Ripoll Martins”.

Joan Borja ha destacado que el elenco de músicos en el disco “incluye a Vicent Fornés, Salvador Gomis, Miguel Torres y Carme Serrat en la percusión; Paco Such al contrabajo; Florencio Sáez al piano; Joan Pérez Bolo y Javi Llinares al trombón; Juan Tomás Laviós, Ramon Gallardo, Jaume Barber y Pepe Zaragoza en la trompeta; Nicolau Borja e Isa Lloret al clarinete; Miquel Àngel Alcalde y Fran Lloret en los saxos; además de Toni Barber al saxo tenor. A ellos se suman colaboraciones especiales como Carme Morales a la flauta, María José Devesa al violonchelo, Antonio Serrano a la armónica y el propio Pepe Zaragoza en trompeta”.

El disco será presentado en un formato singular de libro-disco, diseñado por Anna Lloret y con textos de Joan Borja, reforzando la conexión entre literatura, música y diseño. Los asistentes a la gala recibirán este ejemplar junto a otros obsequios literarios.

Premi Estela d’Honor

En el apartado de reconocimientos, la organización otorgará el Premi Estela d’Honor a Francesc Martínez Rostoll, sacerdote y doctor en Teología del siglo XIX, cuya figura resulta clave en la genealogía literaria valenciana. La concejala de Cultura ha señalado al respecto que el legado de Francesc Martínez “ha cobrado especial relevancia tras la reciente donación al Ayuntamiento de Altea de más de dos mil páginas manuscritas, realizada por la familia de Carmelina Sánchez-Cutillas a través de la Càtedra Enric Valor de la Universidad de Alicante. Es un importante fondo documental con sermones redactados en valenciano por el señor Martínez Rostoll hace ahora un par de centurias”, ha apostillado.

Joan Borja ha contado que Francesc Martínez Rostoll (1820-1891) “fue doctor en Teología y rector de la parroquia de la Santa Creu en València. Tío abuelo del folclorista Francesc Martínez i Martínez —hermano de su abuelo paterno—, ejerció una influencia decisiva en la formación de este intelectual alteano que da nombre al premio de ensayo e investigación de los Premis Altea, quien, a su vez, no deja de ser el abuelo materno de la escritora Carmelina Sánchez-Cutillas, que da nombre al premio de novela y prosa creativa”.

Homenaje póstumo a Pepe Azorín

La gala estará conducida por el periodista alteano Jeroni Alvado y contará con un emotivo homenaje al artista Pepe Azorín, fallecido recientemente. Su obra estará muy presente tanto en el trofeo del premio de novela —“La mà del sol”— como en la exposición Temps a Altea, instalada en el propio Espai Mirador con más de una veintena de piezas de gran formato.

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Los Premis Altea son posibles gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Altea, la Fundació Caixaltea, Aila Edicions, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Càtedra Enric Valor de la Universidad de Alicante y la Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana. Una suma de esfuerzos institucionales que permite consolidar este certamen como una de las grandes citas culturales del calendario valenciano.