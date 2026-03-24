Benidorm se mueve a pie: el 75% de los desplazamientos son peatonales

Tres de cada cuatro desplazamientos que se realizan en Benidorm se hacen caminando. Así lo recoge el estudio presentado en el Consejo de Movilidad con motivo de la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que sitúa en un 75% los trayectos peatonales dentro del término municipal. El informe revela además que el uso del vehículo privado representa el 15% de los desplazamientos, mientras que el autobús alcanza el 5%.

Otros medios tienen una presencia mucho menor, según el citado estudio presentado este martes en el Consejo de Movilidad, como son las motocicletas (2,2%), el tren (1,7%), la bicicleta (1,1%), el taxi (0,8%) o los patinetes y vehículos de movilidad personal (0,2%).

Estos datos, según el director del PMUS, Jesús Alba, confirman la apuesta por los modos de transporte sostenibles. En la misma línea, el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha destacado que los resultados avalan el trabajo realizado en los últimos años y sitúan a Benidorm “en la buena dirección”.

La revisión del PMUS, ya en marcha, abordará de forma integral todos los ámbitos del transporte, con especial atención a la movilidad peatonal, el transporte público y el uso de la bicicleta, sin dejar de lado aspectos como la seguridad vial, el vehículo privado o el estacionamiento.

Encuestas a la ciudadanía

Ahora bien, el documento irá acompañado de un proceso participativo con encuestas a la ciudadanía, entrevistas y análisis de datos, con el objetivo de adaptar las políticas de movilidad a las necesidades reales de la población.

En el mismo Consejo también se han dado a conocer los avances del Plan Acústico Municipal, que reflejan una notable mejora en los niveles de ruido. Mientras que en 2019 un 5% de la población estaba expuesta a niveles altos, en 2025 ese porcentaje se reduce al 0,1%.

Además, el 87% de la población se encuentra en niveles bajos de ruido durante el día, una cifra que alcanza prácticamente al conjunto de la ciudadanía en horario nocturno. Este dato indica que por la noche no hay prácticamente zonas con alta contaminación acústica, lo que supone una mejora significativa en la calidad de vida, según el citado control.

El estudio atribuye estos resultados, entre otros factores, a la ubicación de las principales infraestructuras viarias, como la AP-7 o la circunvalación de la N-332, alejadas del casco urbano, así como a las políticas de movilidad sostenible impulsadas en los últimos años.

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Por último, el Consejo de Movilidad ha abordado otras actuaciones en marcha, como nuevos aparcamientos disuasorios, la mejora de infraestructuras y proyectos vinculados a la sostenibilidad.