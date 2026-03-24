La calle Maravall de Benidorm cambia de sentido desde este miércoles por las obras del parking de Jaime I
El tráfico pasará a ser descendente entre San Pedro y Marqués de Comillas y se mantendrá así hasta el final de las obras
El tramo bajo de la calle Maravall, entre San Pedro y Marqués de Comillas, cambiará de sentido de circulación a partir de este miércoles 25 de marzo con motivo de las obras de construcción del aparcamiento subterráneo de la avenida Jaime I.
Con esta modificación, la circulación pasará a ser descendente. De este modo, los vehículos que lleguen por la calle Marqués de Comillas podrán girar a la derecha en dirección a Tomás Ortuño o a la izquierda para descender hacia la primera línea de playa.
Por su parte, los vehículos que circulen por el Paseo de San Pedro ya no podrán incorporarse a Maravall como hasta ahora, sino que deberán continuar recto hasta alcanzar las avenidas Jaime I o Armada Española.
Desde la Concejalía de Movilidad han señalado que este cambio estará vigente hasta la finalización de las obras y responde a la reordenación del tráfico en el entorno de la avenida Jaime I, actualmente cerrada a la circulación en el tramo comprendido entre Ricardo Bayona-Limones y la avenida Nicaragua.
Las obras corresponden a la construcción del aparcamiento subterráneo de Jaime I, que contará con dos plantas y una capacidad total de 406 plazas, una infraestructura destinada a mejorar el estacionamiento en esta zona de la ciudad.
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