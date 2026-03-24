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La calle Maravall de Benidorm cambia de sentido desde este miércoles por las obras del parking de Jaime I

El tráfico pasará a ser descendente entre San Pedro y Marqués de Comillas y se mantendrá así hasta el final de las obras

Gráfico de los cambios que se producen desde el miércoles en la calle Marqués de Comillas.

Gráfico de los cambios que se producen desde el miércoles en la calle Marqués de Comillas. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El tramo bajo de la calle Maravall, entre San Pedro y Marqués de Comillas, cambiará de sentido de circulación a partir de este miércoles 25 de marzo con motivo de las obras de construcción del aparcamiento subterráneo de la avenida Jaime I.

Con esta modificación, la circulación pasará a ser descendente. De este modo, los vehículos que lleguen por la calle Marqués de Comillas podrán girar a la derecha en dirección a Tomás Ortuño o a la izquierda para descender hacia la primera línea de playa.

Por su parte, los vehículos que circulen por el Paseo de San Pedro ya no podrán incorporarse a Maravall como hasta ahora, sino que deberán continuar recto hasta alcanzar las avenidas Jaime I o Armada Española.

Desde la Concejalía de Movilidad han señalado que este cambio estará vigente hasta la finalización de las obras y responde a la reordenación del tráfico en el entorno de la avenida Jaime I, actualmente cerrada a la circulación en el tramo comprendido entre Ricardo Bayona-Limones y la avenida Nicaragua.

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Las obras corresponden a la construcción del aparcamiento subterráneo de Jaime I, que contará con dos plantas y una capacidad total de 406 plazas, una infraestructura destinada a mejorar el estacionamiento en esta zona de la ciudad.

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