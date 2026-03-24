La Mostra de l’Alfàs del Pi entra en su semana decisiva con grandes figuras de la escena y el homenaje a Anabel Alonso

La 24 Mostra de Teatre de l’Alfàs del Pi inicia el miércoles su segunda y más esperada semana con el arranque del ciclo dedicado al teatro profesional. Una programación que reunirá sobre el escenario de la Casa de Cultura a destacadas figuras de la escena nacional y la entrega del Pi d’Honor 2026 a la actriz Anabel Alonso, un tiempo que marca la recta final de un certamen ya consolidado como referente cultural en la provincia.

Tras el éxito de participación registrado en la primera semana, centrada en el teatro amateur y que ha congregado a cerca de 1.500 personas, las previsiones para estos próximos días son excelentes. De hecho, se espera colgar el cartel de “Completo” en varias de las representaciones programadas.

Once montajes

La vigésimo cuarta edición ofrece un total de 11 montajes, combinando el talento emergente con propuestas profesionales de primer nivel. El ciclo profesional dará comienzo con “Un viaje sin retorno”, dirigida por Ernesto Caballero e interpretada por Ana Ruiz y Álex Gadea. Le seguirán “We love disco” de Yllana; la comedia “Se alquila" con Andoni Ferreño y Agustín Bravo; y el espectáculo familiar “Caperucita Roja ¿Un musical feroz?”.

El broche de oro llegará el domingo 29 de marzo con “La mujer rota”, un intenso monólogo protagonizado por Anabel Alonso, basado en la obra de Simone de Beauvoir. Tras la función se celebrará la entrega del Pi d’Honor 2026, un reconocimiento a la trayectoria de la actriz, una de las intérpretes más queridas y versátiles del panorama nacional.

Anabel Alonso y otros Pi d´Honor

Con más de tres décadas de carrera en teatro, cine y televisión, Anabel Alonso se suma así a la lista de grandes nombres homenajeados en la Mostra, reafirmando el prestigio de un certamen que encara su semana decisiva con una firme apuesta por la excelencia artística y una gran respuesta del público.

Su nombre se suma así al de grandes referentes que han recibido este reconocimiento en ediciones anteriores. Entre ellos figuran intérpretes de la talla de Emilio Gutiérrez Caba, Juan Echanove, Juan Diego, María Luisa Merlo, Beatriz Carvajal, José Sancho, Lola Herrera, José Sacristán o Nuria Espert entre muchos otros.

Como consecuencia de su amplitud artistica, la Mostra vuelve a destacar por su capacidad para atraer a públicos diversos, ofreciendo propuestas que abarcan distintos géneros y estilos escénicos. Desde el teatro contemporáneo hasta la comedia, pasando por espectáculos musicales y familiares, la programación está diseñada para acercar las artes escénicas a todos los segmentos de edad y fomentar el hábito cultural entre vecinos y visitantes.

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El impacto del certamen trasciende el ámbito estrictamente cultural, contribuyendo también a dinamizar la actividad social y económica del municipio durante su celebración. La elevada asistencia prevista para esta segunda semana refuerza el papel de la Mostra como motor de atracción y punto de encuentro, consolidando su arraigo en la vida cultural de l’Alfàs del Pi y su proyección más allá del ámbito local.