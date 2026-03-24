La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de La Vila se acicala para Semana Santa

Un compromiso: que las obras de restauración de las capillas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de La Vila Joiosa estarán finalizadas para Semana Santa, en concreto para el Jueves Santo. Así lo ha indicado el párroco Juan José Ortega en la visita que han realizado el alcalde Marcos Zaragoza y la concejala de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca. Las capillas de Nuestra Señora de la Caridad y de las Ánimas están siendo sometidas a trabajos in situ debido al deterioro que sufrían por las humedades que afectaban a estos espacios del templo.

Estas actuaciones se enmarcan en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la parroquia para continuar con la rehabilitación del santuario, con una aportación municipal de 50.000 euros.

Durante la visita, el párroco confirmó que los trabajos avanzan según lo previsto, mientras que el alcalde destacó la importancia de esta intervención. “Apostamos por la recuperación de nuestro patrimonio histórico y la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción es uno de nuestros principales referentes”, señaló, subrayando que esta actuación permitirá poner en valor tanto las capillas como el conjunto de la iglesia.

Retablos de madera

Ambas capillas presentaban un notable deterioro debido a problemas de humedades que afectaban tanto a las paredes como a los retablos. Estos últimos, realizados en madera en los años 40 en los talleres valencianos de José Rabasa, están siendo restaurados in situ por especialistas, ya que no pueden desmontarse por sus características técnicas.

En cuanto a las paredes, los trabajos han incluido estudios previos mediante catas para identificar los materiales y colores originales, ocultos bajo múltiples capas de pintura. La intervención cuenta con la autorización de la Conselleria competente en materia de Patrimonio Histórico.

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La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción es uno de los espacios más emblemáticos del municipio y escenario habitual de numerosos actos religiosos y festivos, por lo que esta restauración contribuye a preservar un elemento clave de la identidad local.