El PSOE pide trasladar a los centros escolares de Benidorm el premio El Gos i la Tortuga tras su baja participación
Los socialistas critican la gestión del certamen literario, que solo ha contado con tres participantes
El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha criticado la gestión del “recuperado” premio literario de narrativa corta en valenciano El Gos i la Tortuga, tras registrar una participación muy por debajo de lo esperado. El portavoz adjunto, Sergi Castillo, ha lamentado que un certamen presentado por el Partido Popular como uno de los actos destacados del 700 aniversario de la fundación de Benidorm haya contado únicamente con tres participantes, y propone ampliar la convocatoria a los centros escolares del municipio.
Castillo ha señalado directamente a las áreas de Cultura y de Patrimonio Histórico y Cultural, cuestionando la falta de planificación y promoción. “Es incomprensible que, tras décadas de inactividad, se rescate un premio tan emblemático para los benidormenses y el resultado sea tan pobre. No es una falta de talento, es una falta total de gestión y de conexión con la realidad social y educativa de la ciudad”, ha denunciado.
Adaptar el certamen a un nuevo contexto
El edil socialista ha asegurado que este resultado refleja un modelo centrado “en la foto y en los grandes titulares”, en lugar de apostar por un trabajo de base que garantice el éxito de las iniciativas culturales. En su opinión, recuperar el prestigio del certamen pasa por replantear completamente su organización y adaptarla al contexto actual.
Ante esta situación, el Grupo Socialista ha propuesto trasladar la gestión del premio a la Concejalía de Educación, con el objetivo de implicar directamente a la comunidad educativa. La iniciativa busca convertir el certamen en una herramienta pedagógica vinculada a la promoción de la lectura y la escritura en valenciano.
La propuesta pasa por modificar las bases del concurso para que los trabajos se desarrollen en colaboración con colegios e institutos de Benidorm, integrándolos en las actividades habituales del aula. Asimismo, plantean que el jurado esté formado por profesorado de los propios centros, reforzando así el carácter educativo del certamen y fomentando una mayor participación entre el alumnado.
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