La Selección Española de Fútbol sub-19 jugará en Benidorm tres partidos de la Ronda Elite UEFA
Los de Paco Gallardo se enfrentarán a Eslovenia, Finlandia y Países Bajos con el objetivo de jugar al fase final del Campeonato de Europa
Benidorm volverá a ser el epicentro del fútbol para la Selección Española sub-19, esta vez en su camino al Campeonato de Europa. Los de Paco Gallardo disputarán sus partidos correspondientes a la Ronda Elite UEFA esta semana en la provincia de Alicante.
Los tres rivales a los que se enfrentará el combinado español son Eslovenia, Finlandia y Países Bajos y solo la selección que finalice primera de grupo será quien juegue la fase final del Europeo que se disputará en Gales del 28 de junio al 11 de julio de 2026.
El combinado nacional contará con dos futbolistas que ya han debutado en Primera División con sus equipos: Xavi Espart (F.C Barcelona) o Thiago Pitarch (Real Madrid).
Calendario de los partidos de España
El calendario completo de estos partidos que se disputarán en la provincia es el siguiente:
- 25 de marzo, 15.00 horas: Finlandia - Países Bajos. Estadi Olímpic Camilo Cano (La Nucia)
- 25 de marzo, 18.00 horas: España - Eslovenia. Estadio Guillermo amor (Benidorm)
- 28 de marzo, 15.00 horas: Países Bajos - Eslovenia. Estadio Municipal Antonio Solana (Alicante)
- 28 de marzo, 18.00 horas: España - Finlandia. Estadio Guillermo Amor (Benidorm)
- 31 de marzo, 18.00 horas: Países Bajos - España. Estadio Guillermo Amor (Benidorm)
- 31 de marzo, 18.00 horas: Eslovenia - Finlandia. Estadio José Rico Pérez (Alicante).
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