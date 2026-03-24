200 pacientes al día en las colapsadas Urgencias del Hospital de La Vila

Personal de Enfermería vive en primera persona el déficit de trabajadores del Hospital Comarcal Marina Baixa cuya situación trasladó con antelación la Inspección de Trabajo en una resolución sobre esta carencia el pasado lunes. Ansiedad y temor a lo que pueda pasar esta Semana Santa son los testimonios que ha recogido INFORMACIÓN entre los trabajadores de Urgencias donde se atiende de media a 200 personas con un equipo que tiene que realizar varias funciones y es insuficiente para el correcto funcionamiento del centro cuya Gerencia estudia la indicación de Trabajo que indicaba el elevado riesgo psicosocial para todo su personal y le confería un plazo de seis meses para solventar la escasez. Esta semana el centro tiene una espera de unas cinco horas en Urgencias.

Varios enfermeros del hospital -con declaraciones bajo anonimato por temor a represalias- relataban a INFORMACIÓN el cansancio que les produce denunciar unos hechos que se repiten desde hace años y que se concentran en el hecho del insuficiencia de este personal para poder atender con premura a los usuarios.

Hasta un total de 200 pacientes atienden de media los 11 enfermeros de día y 9 de noche en turnos de 12 horas. A ello se une que se reparten tareas a demanda. Es decir, si en el triaje -que es la evaluación que se hace en la entrada del enfermo para valorar su gravedad- hay un profesional, pero la demanda aumenta en horas punta, otro compañero tiene que acudir a realizar esa función, un soporte que lógicamente deja desasistida la sala de Urgencias.

En sus versiones, lo mismo ocurre con la Unidad de Preingreso (UPI), una zona intermedia que da paso al ingreso para el que ahora mismo hay una espera de 48 horas. En esta área suele haber a cargo un técnico auxiliar que “a veces tiene que salir a ayudar fuera”, precisan los enfermeros.

Esta multifuncionalidad y la presión asistencial reconocen que les está llevando a un gran desasosiego: “Llegas a casa y vas con ansiedad después de 12 horas de trabajo y por querer atender a la vez a los pacientes de una forma digna; pero lo que no puede ser que uno valga para todo”.

Semana Santa y menos personal

Una compañera, también una profesional con larga experiencia, confirma el estado de ánimo que produce trabajar de esta manera y teme la llegada de la Semana Santa que “es horrible porque va a haber mucha asistencia, igual que ocurre por las noches”.

Según los enfermeros, la situación se va a complicar aún más si cabe con el término del contrato de un refuerzo- que se sumó por los altos picos de la gripe- que termina el 31 de marzo con lo que el personal de día se quedará en 10 personas, una ratio para atender a los enfermos que les parece inasumible.

Todo ello deriva también en la pérdida de paciencia de los usuarios que se han enfrentado con el personal con agresiones físicas, que son minoritarias, aunque sí padecen de manera constante las agresiones verbales en un entorno y unas circunstancias que ya por sí solas provocan estrés.

La resolución de Trabajo que adelantaba INFORMACIÓN este lunes ya verbalizaba el panorama del Hospital de La Vila, y en concreto en Urgencias, con la falta de nueve enfermeras en fines de semana y festivos, y entre uno y tres técnicos auxiliares por día.

Qué va a hacer Sanidad

Al respecto, la Conselleria de Sanidad señalaba el martes a este diario que la Gerencia del Hospital de La Vila ha recibido en el transcurso del día la comunicación de Trabajo. En consecuencia, no podían señalar si se va a hacer una inversión económica o en personal a corto plazo, ya que se encuentran estudiando el documento de Inspección.

El servicio concluía en un comunicado conocido el lunes que la administración no ha aplicado las medidas obligatorias derivadas de la Evaluación de Riesgos Psicosociales (ERPS) de 2024, incumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales.

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La denuncia venía formulada por el Sindicato de Enfermería Satse y en respuesta Trabajo les daba la razón e invalidaba la justificación de Gerencia que argumentaba haber realizado mejoras organizativas, reuniones internas y acciones formativas. Además, expresaba que estas medidas no abordan el problema central que sigue siendo la falta de plantilla estructural.“Los ajustes de plantilla realizados han sido temporales, sin aumentar el personal estructural. Esto impide la mejora de todos los factores psicosociales analizados.”