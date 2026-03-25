Altea activa una obra clave en su red de saneamiento con expropiaciones sobre la mesa

El Ayuntamiento de Altea ha iniciado oficialmente el procedimiento para ejecutar la reforma de los colectores generales del municipio tras la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 55, de fecha 23 de marzo de 2026. Ahora se activa una obra clave en su red de saneamiento con expropiaciones sobre la mesa y se abre un período de información y exposición pública de quince días a partir del día siguiente a su publicación en el BOP, durante el cual los posibles afectados podrán presentar alegaciones.

La medida tiene su origen en el acuerdo adoptado por el pleno municipal en la sesión ordinaria celebrada el pasado 26 de febrero, en la que se aprobó técnicamente el “Proyecto de construcción de las obras de reforma de los colectores generales de Altea”. La actuación forma parte de las iniciativas destinadas a modernizar y mejorar el sistema de saneamiento del municipio en la salida de la depuradora de aguas residuales y promete mejorar la capacidad hidráulica para reducir riesgos ambientales. Considerada de utilidad pública, conllevará la ocupación de bienes y derechos mediante procedimiento de expropiación por el Ayuntamiento mientras que las obras de construcción del tratamiento terciario en sí serán financiadas por la Generalitat Valenciana.

El concejal de Medio Ambiente, Jose Orozco, ha señalado este miércoles que el proyecto técnico “ha sido redactado por los ingenieros de caminos Luis Hernández Martínez, Víctor Durá Pastor y Pablo Blanco Gómez, en el marco de un contrato de servicios adjudicado por la EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana) a la ingeniería VIELCA. Esta intervención se enmarca dentro de las políticas de mejora de infraestructuras hidráulicas en la Comunidad Valenciana”.

Declaración de utilidad pública y expropiaciones

Orozco ha indicado que la reforma de los colectores generales “constituye una actuación clave en la red de saneamiento de Altea, ya que estas infraestructuras canalizan las aguas residuales hacia los sistemas de tratamiento y depuración” y ha añadido que la modernización de estos sistemas “suele estar vinculada a la mejora de la capacidad hidráulica, la reducción de filtraciones y la prevención de posibles incidencias ambientales”.

El concejal ha aseverado que uno de los aspectos clave del acuerdo plenario del pasado 26 de febrero “es la declaración de utilidad pública de las obras, lo que implica la necesidad de ocupación de terrenos y bienes afectados para su ejecución. Esta decisión se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) y el artículo 94 del Texto Refundido del Régimen Local (TRRL)”. En este sentido, el Ayuntamiento ha aprobado también “la relación concreta, individualizada y valorada de los titulares, bienes y derechos que resultan necesarios para la ejecución del proyecto y que por tanto deberán ser ocupados. Información que figura en el Anejo 13 del proyecto técnico, así como en un informe elaborado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas municipal, y que ha sido incorporada como anexo al acuerdo”, ha apostillado.

Los terrenos contiguos a la EDAR de Altea serán expropiados para reformar los colectores generales. / Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente

Al respecto, en el BOP se publica un cuadro con la relación de los propietarios de terrenos a expropiar en donde están Jose Savall Berenguer, La Corporación de Patrimonios y Rentas SL y el Ayuntamiento de Altea con tres parcelas de dominio público. Y aunque el edicto no detalla el presupuesto ni los plazos previstos, la reforma de los colectores generales se enmarca en las políticas de mejora de infraestructuras hidráulicas en la Comunidad Valenciana con intervenciones que permiten aumentar la capacidad del sistema, reducir fugas y mejorar la eficiencia en el tratamiento de aguas residuales.

Por otro lado, cabe recordar que en el pleno municipal del 26 de febrero se aprobaron los presupuestos de 2026 por un importe de 39.473.704,10 euros en ingresos y 39.390.451,54 euros en gastos y que los mismos contemplan una inversión global próxima a los 2,5 millones de euros destinados a la mejora del alcantarillado, infraestructuras hidráulicas y la gestión de la depuradora municipal.

Información pública y derecho a alegaciones

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, a partir del día siguiente se abre un plazo de quince días para que los interesados puedan examinar la documentación y presentar alegaciones. Jose Orozco ha indicado que los afectados “podrán consultar el expediente en las oficinas municipales del Ayuntamiento, concretamente en la segunda planta y en horario de atención al público”.

Asimismo, ha declarado que durante este periodo, “los interesados podrán manifestar su oposición a la ocupación de bienes, o aportar información para corregir posibles errores en la relación publicada, aportando la documentación y los razonamientos que justifiquen su postura, pudiendo también proponer la inclusión de otros bienes o derechos que consideren más adecuados para los fines de la expropiación” y ha explicado que las alegaciones “deberán dirigirse al propio Ayuntamiento de Altea, que también notificará individualmente a los titulares afectados para garantizar su derecho a presentar observaciones dentro del mismo plazo de quince días desde la recepción de la notificación para garantizar su participación en el proceso”.

Un trámite sin recurso

El concejal de Medio Ambiente ha manifestado que el acuerdo adoptado “tiene carácter de acto de trámite no cualificado, por lo que no cabe interponer recurso en esta fase del procedimiento. No obstante, el proceso de alegaciones se configura como el principal mecanismo de participación y defensa de los derechos de los afectados antes de avanzar en la ejecución del proyecto”. Asimismo, ha indicado que con la publicación en el BOP y la apertura del periodo de información pública, “el proyecto entra en una fase administrativa clave antes de avanzar hacia la ejecución de unas obras destinadas a mejorar la red de saneamiento del municipio de Altea”.

Noticias relacionadas

Por último, Jose Orozco ha sostenido que con esta aprobación, “Altea se sitúa en la fase previa a la ejecución de una obra estratégica que podría tener impacto, tanto en la calidad del servicio como en la sostenibilidad ambiental del municipio” y ha apostillado que la reforma de los colectores generales “responde a la necesidad de actualizar una infraestructura clave para la gestión de aguas residuales en el municipio con actuaciones orientadas a mejorar la capacidad hidráulica, reducir filtraciones y evitar problemas ambientales derivados de sistemas obsoletos. En definitiva, el Ayuntamiento avanza hacia la ejecución de una obra estratégica que tendrá impacto directo en la sostenibilidad y calidad de vida del municipio”.