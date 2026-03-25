Callosa d’En Sarrià, escenario del nuevo programa gastronómico de À Punt

Callosa d’En Sarrià se ha convertido esta semana en protagonista de la televisión autonómica con la grabación de “Sabors de sempre", el nuevo programa de À Punt que se estrena este miércoles a las 22:45 horas. El espacio, presentado por Àlex Blanquer y el chef Rubén Fenollar, apuesta por recuperar la cocina tradicional de la Comunitat Valenciana de la mano de sus vecinos más mayores, combinándola con una visión contemporánea.

Durante el rodaje, el equipo ha recorrido algunos de los rincones más emblemáticos del municipio, como el casco antiguo, las Fuentes del Algar y los mercadillos locales, poniendo en valor su riqueza cultural, paisajística y social.

“Faves sacsades”

En el apartado gastronómico, las protagonistas han sido las tradicionales “faves sacsades”, elaboradas por María Jesús Pérez, presidenta de la Associació de Dones de Callosa, y Joan Pérez Ferrando, quienes han mostrado tanto la receta tradicional como su reinterpretación actual. Una propuesta que refleja el espíritu del programa que pretende tender puentes entre tradición e innovación.

Durante la grabación también han estado presentes el alcalde de la localidad, Andrés Molina, y la concejala Maribel Ferrándiz, quienes han destacado la importancia de este tipo de iniciativas para promocionar el municipio y su patrimonio gastronómico.

Noticias relacionadas

Aunque el programa se emitirá cada miércoles en À Punt, todavía no hay fecha confirmada para la emisión del episodio dedicado a Callosa d’En Sarrià, que el Ayuntamiento anunciará próximamente.