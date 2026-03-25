Detenida en Benidorm una mujer por presunto tráfico de drogas en un local de masajes

La Policía Local de Benidorm ha detenido a una mujer de nacionalidad colombiana como presunta autora de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes, en el marco de una campaña de inspección de establecimientos que ofrecen servicios de masajes y que se desarrolla desde el pasado mes de enero.

El operativo tuvo lugar en un local ubicado en la calle Atocha y se llevó a cabo de forma conjunta con la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional. Durante la intervención, los agentes incautaron diversas sustancias estupefacientes, además de dinero en efectivo.

Asimismo, se tramitaron varias denuncias por infracciones administrativas contra el establecimiento y algunos de sus trabajadores.

Desde comienzos de año, la Policía Local ha realizado un total de 15 inspecciones en este tipo de locales, detectando numerosas irregularidades relacionadas tanto con la actividad declarada como con la realmente ejercida.

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La colaboración entre la Policía Local de Benidorm y la Policía Nacional continuará con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir posibles actividades ilícitas.