La Escuela de Familias cierra su 15ª edición con alta participación y refuerza su papel preventivo en Altea

La edil de Bienestar Social de Altea, Anna Lanuza, ha hecho una valoración favorable este miércoles de la más reciente convocatoria de la Escuela de Familias, un programa ya afianzado que ha alcanzado este año su 15ª edición y que ha puesto el foco en la salud mental de los adolescentes y la prevención de las adicciones.

El programa, clausurado el pasado lunes, ha contado con la participación de más de 25 familias, que han asistido “a varias sesiones formativas diseñadas para proporcionar herramientas prácticas ante los retos emocionales y conductuales que pueden surgir durante la adolescencia”. Además, “han tenido la oportunidad de profundizar en cuestiones clave como la salud mental en la adolescencia y la prevención de las adicciones, dos ámbitos que generan una creciente preocupación tanto en el entorno familiar como educativo”, ha indicado la concejala.

Lanuza ha afirmado que esta edición “da continuidad a una trayectoria iniciada hace quince años, en la que la Escuela de Familias se ha consolidado como un espacio de referencia para la formación y el acompañamiento a madres, padres y personas cuidadoras”. Tal y como explicó la concejala en la presentación de los talleres el pasado mes de febrero, la programación de este año “surgió directamente de las inquietudes trasladadas por las propias familias en ediciones anteriores”.

Por otro lado, la edil ha subrayado la importancia de mantener este tipo de espacios formativos y de apoyo, destacando que “después de quince años, la Escuela de Familias continúa demostrando que existe una necesidad real de compartir inquietudes, formarse y adquirir herramientas para acompañar a los hijos en etapas tan complejas como la adolescencia”.

Anna Lanuza, concejala de Bienestar Social en Altea. / INFORMACIÓN

Los talleres formativos

La iniciativa, organizada por la Concejalía de Bienestar Social en colaboración con la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) y el Servicio de Atención y Seguimiento a personas con problemas graves de salud mental (SASEM), ha incluido tres talleres celebrados en el Centro Social del municipio.

El primero de ellos, impartido por la psicóloga Paloma Andrés, se centró en el conocimiento del cerebro adolescente, ofreciendo claves para comprender el comportamiento de los jóvenes y mejorar la gestión de conflictos en el entorno familiar. El segundo taller, a cargo de la psicóloga Marta Ivorra, abordó la salud mental en adolescentes, poniendo el foco en la importancia de la escucha activa, la detección de señales de alerta y la necesidad de apoyo ante posibles trastornos.

En este sentido, Ivorra destacó durante su intervención la evolución de los problemas que afectan a la juventud actual, señalando que “nos encontramos ante una población más conectada que nunca, pero que se siente más sola que nunca”, subrayando la importancia de dotar a las familias de recursos para afrontar esta realidad.

El ciclo formativo concluyó con un tercer taller sobre prevención familiar de conductas adictivas, tanto con sustancias como sin ellas, en el que se ofreció a los asistentes una visión práctica del trabajo que se realiza en los centros educativos y herramientas para anticiparse a posibles situaciones de riesgo.

Durante la presentación de esta edición, Lanuza ya animó a la ciudadanía a participar en estos encuentros, destacando la necesidad de “informarse y saber detectar conductas que, aunque puedan parecer normales, pueden ser señales de alerta”.

Compromiso de continuidad

Tras el cierre del programa, la edil ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de seguir impulsando este tipo de iniciativas. “La Escuela de Familias continúa demostrando que existe una necesidad real de espacios donde compartir experiencias, formarse y adquirir herramientas para acompañar mejor a los hijos e hijas en etapas clave como la adolescencia”, ha señalado.

Asimismo, la edil ha puesto en valor la implicación tanto de las profesionales que han impartido las sesiones como de las familias participantes, cuyo papel ha sido fundamental para generar un entorno de aprendizaje compartido, señalando que “la implicación de más de 25 familias confirma el interés y la utilidad del programa”. En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá apostando por políticas de prevención y promoción del bienestar emocional, especialmente entre la población joven.

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Anna Lanuza ha concluido afirmando que el consistorio alteano “continuará apostando por políticas de prevención y promoción del bienestar emocional, complementando esta iniciativa con talleres y charlas en los centros educativos, con el objetivo de reforzar el papel de las familias como agentes clave en la educación y el desarrollo saludable de la juventud”.